В челябинском СУ СК опубликовали видео с подозреваемым в убийстве 11-летней девочки

Фото: СУ СК по Челябинской области

В СУ Следственного комитета по Челябинской области опубликовали видео с мужчиной, которого подозревают в убийстве 11-летней девочки. Жителя Сима задержали после того, как тело школьницы нашли в лесу.

Уголовное дело расследуют по статье об убийстве малолетнего.

— По данным следствия, в вечернее время 9 июля в городе Сим подозреваемый нанес ножевые ранения девочке, после чего сокрыл тело в лесном массиве, — рассказали в Следственном комитете.

Напомним, 11-летняя жительница Сима не вернулась домой вечером 9 июля. Родители забили тревогу. В поисковой операции, длившейся больше суток, участвовали добровольцы, кинологи с собаками. Школьницу надеялись отыскать живой.

По подозрению в убийстве задержали отца девочки, с которой дружила погибшая.

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