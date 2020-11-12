Эксперты лаборатории рассказали, сколько челябинцев приобрели антитела к коронавирусу Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области коронавирус нашли у 22 475 жителей. На ранее утро 13 ноября минздрав подтвердил 201 новый случая заражения.

Выздоровевших почти в пять раз меньше, чем заболевших. За сутки выписали 41 пациента. Всего в регионе 15 905 человек победили COVID-19.

Инфографика: коронавирус74.рф

За день погибли семеро зараженных. У трех пациентов основной причиной смерти стал коронавирус:

— пациентка, 69 лет;

— пациент, 83 года;

— пациентка, 81 год.

Еще у четверых человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 76 лет: сахарный диабет, диабетическая нефропатия;

— пациент, 42 года: ВИЧ;

— пациентка, 65 лет: сахарный диабет, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек и сердца;

— пациент, 88 лет: киста, хроническая сердечная недостаточность.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Алексей Текслер рассказал, введут ли ограничения в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что в регионе снова могут ввести ограничения, только если эпидемиологическая ситуация станет хуже. Первым делом школьников и студентов отправят на дистант, а также могут запретить ряд мероприятий и ограничить количество зрителей в театрах и кинотеатрах.

Пока власти не видят серьезных причин для локдауна.

Эксперты оценили коллективный иммунитет челябинцев

К ноябрю более 27 тыс. челябинцев сделали тест на антитела к коронавирусу в одной из частных лаборатории, у 18,4% из них был иммунитет.

— Мы видим увеличение процента положительных результатов (IgG к SARS-CoV-2) практически по всем крупным городам и регионам с увеличением количества обследованных пациентов и сроков от начала массового тестирования. Это вполне закономерно, — рассказал врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Оценив данные по стране, врач отметил, что в России все еще продолжается пандемия. Вместе с тем растет количество переболевших и соответственно коллективный иммунитет.

Вузы Челябинской области прокомментировали переход на дистанционное обучение

В Челябинске только один Южное-Уральский государственный университет ушел на дистант и то частично.

Домой отправили только тех, кому в обучении не нужны специальные лаборатории и программное обеспечение, сообщил проректор по учебной работе Андрей Радионов. Он также отметил, что ограничения согласованы с Роспотребнадзором. Тем не менее, в вузе не спешат называть точную дату выхода на дистант. Посмотрят, какая обстановка будет в регионе.

ЧелГУ пока что не рассматривает удаленный вариант обучения. Руководство вуза будет следить за ситуацией и решать проблемы по мере их поступления.

А вот в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете отправили на дистант только те группы, в которых превышен порог зараженности. В крупнейшем вузе Магнитогорска тоже не видят причин для введения ограничений.

До новой инфекционной больницы запустили маршрутку: публикуем расписани

Вчера, 12 ноября, в Сосновском районе новая инфекционная больница начала принимать пациентов. Для их родственников запустили специальный маршрут.

— До новой инфекционной больницы начал курсировать микроавтобус №201к. Он отправляется с автостанции «Южная». Ежедневно предусмотрено 11 рейсов в прямом и обратном направлении. Первый из Челябинска — в 7:30, последний — в 19:00, — сообщают в Миндортрансе Челябинской области.

Все вопросы по маршрутам можно задать по следующим телефонам: 8 (351) 236-02-36, 737-90-48, 737-92-28.

Расписание маршрута до инфекционной больнице в Малой Сосновке. Фото: официальный новостной ресурс Миндортранса Челябинской области

В Челябинске из-за коронавируса отменили новогодний праздник

Из-за эпидемии коронавируса мэр Наталья Котова отменила традиционную новогоднюю елку главы Челябинска.

В администрации объяснили, что из-за режима повышенной готовности в области запрещены массовые мероприятия до 15 ноября. И нет никаких предпосылок для улучшение, поэтому Новый год придется встречать, как принято на Руси, тихо, по-домашнему.

«Не хочу быть подопытным кроликом»: челябинцы не доверяют вакцине от коронавируса

Больше половины челябинцев, прошедших опрос портала SuperJob, не доверяют вакцине против коронавируса. Из тысячи респондентов 51% был против.

— Кто-то сомневается в качестве вакцин и не хочет быть «подопытным кроликом», кто-то уже переболел и имеет иммунитет к коронавирусу, другие всегда принципиально отказываются от всех прививок, — говорится в исследовании, проведенном в городах-миллионниках.

Пандемия коронавируса действительно меняет мир. Удивительно увидеть на одной стороне баррикад антипрививочников и их оппонентов. Но все вернутся на свои места, когда будет доказана эффективность вакцины.

Умер бывший глава Еманжелинска

В Челябинской области умер 74-летний экс-глава Еманжелинска Юрий Горбунов. Депутат Законодательного Собрания Челябинской области II и III созывов проходил лечение в ковидном госпитале, сообщил источник КП-Челябинск в правительстве. Однако официально эту информацию не подтверждают.

Напомним, Юрий Горбунов возглавил Еманжелинск в 1996 году, когда массово закрывались шахты. Это было непростое время для города.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 13 ноября.

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