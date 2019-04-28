2019-04-28T15:44:39+03:00
Общество

Отец чудом выжившего под завалами в Магнитогорске Вани Фокина попался пьяным за рулем

Теперь ему грозит крупный штраф и лишение прав
Андрей АБРАМОВ
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У Евгения Фокина забрали машину, а через пару дней он должен был ехать забирать сына из больницы.У Евгения Фокина забрали машину, а через пару дней он должен был ехать забирать сына из больницы.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Иногда простые люди теснят звезд шоу-бизнеса в способности вызывать интерес. Такая участь постигла семью Фокиных из Магнитогорска. Годовалый Ваня почти полтора дня пролежал под завалами рухнувшего 31 декабря дома. Ребенка спасло чудо, он стал едва ли не единственной доброй новостью во всей этой трагедии. Теперь за жизнью его семьи следит вся страна. В основном, конечно, за тем, как Ванечка проходит реабилитацию. Но в воскресенье, 28 апреля обсуждают отца семейства.

Евгений Фокин опубликовал на личной странице во «ВКонтакте» пост, в котором сообщил: у него забрали машину у права. История до невозможности бытовая: магнитогорец хотел перепарковать авто и наткнулся на патруль ДПС. Накануне Евгений выпивал. Алкоголь не выветрился и тестер указал на лишение. Машину забрали на штрафстоянку.

Сейчас запись об инциденте со страницы Евгения удалена. В полиции рассказ Фокина подтверждают:

— В районе дома Завенягина, 8 в Магнитогорске был остановлен автомобиль. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По статье за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в 30 тысяч рублей и до двух лет лишения водительских прав. Через 10 дней состоится суд. Евгений расстроен: ему предстояла поездка в Челябинск за семьей. Здесь курс реабилитации проходит его сын — Ваня. Придется просить знакомых с машиной.

Ваня сейчас с мамой в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ваня сейчас с мамой в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ваню достали из-под завалов обрушившегося подъезда в доме по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске последним выжившим. Над кроваткой ребенка образовался своеобразный саркофаг, который удерживал обломки. Как это не парадоксально, эксперты говорят, что выжить мальчику помогла... известка.

Из-под обломков Ваню достал лучший отряд поисковиков России. Позже герои навещали мальчика в больнице. Сразу после вызволения его перевезли в Москву в больницу к доктору Рошалю. Сильнее всего у младенца пострадала ножка. Врачи сделали все возможное и теперь ни ножке, ни здоровью ребенка ничего не угрожает. Дальнейший курс реабилитации Ваня проходит в Челябинске.

Ванечка, спасенный из-под завалов.Ему нет еще и года, а жизнь уже испытала на прочность. Малыш больше суток провел под обломкам дома и выжил!

ИСТОЧНИК KP.RU

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