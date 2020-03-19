Коронавирус в Челябинске: новости на 19 марта 2020 года, как изменилась ситуация

Есть хорошие новости и плохие. Начнем по традиции с положительного момента: ни одного подтвержденного случая коронавируса в Челябинске и области нет. За весь период наблюдения в регионе госпитализировали 67 человек с острыми проявлениями вирусных заболеваний. У всех анализ на коронавирус отрицательный. И это главное! Но проблем из-за covid-19 тоже хватает. Вот что известно на 19 марта 2020 года.

Туристам из Челябинска, чей отпуск отменился из-за коронавируса, не возвращают стоимость путевок. Предлагают два варианта. Первый: заморозить деньги на счетах операторов, чтобы позже оформить новый тур. Но уже по новому курсу доллара или евро. Второй: вернуть часть денег за вычетом произведенных расходов. А это очень невыгодно для туриста. Как это объясняют туроператоры, читайте ЗДЕСЬ.

Туристы попали на деньги из-з коронавируса.Фото: Евгения ГУСЕВА

Больше повезло тем, кто путешествует по жерезной дороге. Пассажирам поездов дальнего следования вернут деньги даже за невозвратные билеты. Условия возврата читайте ЗДЕСЬ.

Оказалось, что женщина из Миасса, летевшая в одном самолете с больным коронавирусом, до сих пор не обследована. В начале недели чиновник от регионального Минздрава успокоил народ: мол, скрывающуюся от врачей Ларису Ясеневу нашли, проверили — не заразна. Но вдруг Роспотребнадзор снова обратился в суд с требованием госпитализировать женщину и взять у нее анализы. Возможно, полиция так и не задержала беглянку. А ведь она потенциально опасна, так как может распространять коронавирус по Челябинсккой области. Пока эту ситуацию никто не комментирует.

Родителей Челябинска просят не пускать детей в ТРК. Кто-то написал в соцсети, что школьникам продлили каникулы аж до 12 апреля, и многие радостно подхватили. Но формулировка не верна. Каникулы, как обычно, — до 1 апреля а дальше — режим свободного посещения школ. То есть дети будут учиться. В школе или дома — не важно. Все это время из-за угрозы коронавируса в Челябинске не рекомендуется посещать места с большим скоплением людей.

Свободное посещение школ - это не каникулы! Каникулы - как обычно, до 1 апреля.Фото: Олег УКЛАДОВ

На улицах Челябинска бесплатно раздают антисептик бабушкам и дедушкам. Ведь пенсионеры — в группе повышенного риска. Волонтеры, которые занялись этой акцией, говорят: до ситуации с коронавирусом в Челябинске 50 мл антисептика стоили максимум 80 руб., а сейчас — 600!

Многие организации, работающие с людьми, ограничили контакты с посетителями. Так судебные приставы из-за ситуации с коронавирусом в Челябинске временно (до особого распоряжения) отменили личный прием и предложили обращаться к ним через интернет-приемную или по телефону — все работники будут на своих местах. Сотрудники Минфина также перешли на дистанционный прием.

Без паники! в Челябинской области не зарегистрировано ни одного заболевшего коронавирусом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РАНЕЕ В НОВОСТЯХ

* С 19 марта ввели свободное посещение уроков в школе из-за ситуации с коронавирусом в Челябинске.

* Вузы перешли на дистанционное обучение.

* С 19 марта до 10 апреля отменяются все спортивные и зрелищные мероприятия с числом участников более 50 человек.

* С 16 марта до 15 апреля Казахстан принял новые правила въезда в страну: своих не выпускать — чужих не впускать.

* В больницы Челябинской области дополнительно закупят защитные боксы, костюмы и аппараты ИВЛ на 72 млн. руб.

* 18 марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал поддержать ключевые отрасли региона и бизнес.

* Торговые сети Челябинской области создали двухмесячный запас провианта.

Подробнее об этих событиях читайте ЗДЕСЬ.

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