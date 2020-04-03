Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 4 апреля 2020 года: сколько больных, как долго продлится самоизоляция, кого штрафуют

Режим самоизоляции из-за коронавируса в Магнитогорске и всей Челябинской области продлен губернатором до 19 апреля.

— Изменение режима в дальнейшем возможно, если мы перестанем фиксировать новые случаи, и то не сразу. Это может быть на 14-й день или еще более поздний срок с последнего случая заражения, который мы будем у себя фиксировать. Мы знаем, что период инкубации вируса — 14 дней, но еще нужно время для разрыва цепочек передачи коронавируса, — сказал Алексей Текслер.

Режим ЧС вводить пока не планируют. Тем временем зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области. Диагноз подтвержден у двоих. Плюс один условно положительный — у туристки из Аргентины.

Напомним, в Кизильском районе, где разразился скандал из-за туристов, продававших мясо на рынке после отпуска, заболели пять человек. Среди них фельдшер и сотрудница банка.

Больше всего случаев заболеваемости в Челябинске — 12. Два случая в Магнитогорске, по одному в Миассе и Златоусте.

Ситуация с коронавирусом в Магнитогорске на 4 апреля такая:

* Сейчас под наблюдением находится один подтвержденный больной. В мэрии отметили, что он получает все необходимое лечение.

* Первый пациент с коронавирусом в Магнитогорске — бабушка, родственница челябинца, привезшего вирус из Италии — выписалась из больницы 1 апреля. Она здорова.

* Кроме того, есть два пациента с условно положительными диагнозами. Пока что их перепроверяют в лаборатории.

Коронавирус в Челябинской области, статистика на 4 апреля 2020 года. Иллюстрация: Эдуард Фадюшин.

Статистика на 4 апреля по всей Челябинской области выглядит так:

* подтверждены 23 случая заболевания COVID-19;

* два человека вылечились;

* условно положительный диагноз у пяти человек.

На днях полиция наказала за фейк о коронавирусе жителя Магнитогорска. 34-летний мужчина выложил под одним сообщением в социальных сетях фото армейского автомобиля с автоматом на крыше и стоящих рядом сотрудников ДПС. Он написал, что снимок сделан на границе Самарской и Оренбургской областей. За свою ложь магнитогорец оштрафован на 30 тыс. руб.

Также сейчас штрафуют организации, которые продолжают работу, несмотря на запрет. Полиция и минэкологии проводят рейды в частности по турбазам и загородным курортам Челябинской области, которые все еще принимают гостей.

Жителей Магнитогорска, нарушающих личную самоизоляцию, рублем не наказывают. Но полицейские могут остановить и провести беседу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 4 апреля 2020 года.

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