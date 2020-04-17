2020-04-16T21:14:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 17 апреля 2020 года: как потратят полмиллиарда, выделенных на борьбу с COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на утро 17 апреля 2020 года
Ирина КАРЕЛИНА
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Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 17 апреля 2020 года: как потратят полмиллиарда, выделенных на борьбу с COVID-19Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 17 апреля 2020 года: как потратят полмиллиарда, выделенных на борьбу с COVID-19Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

На утро 17 апреля статистика по заражению коронавирусом в Магнитогорске остается прежней: пять челочек получают лечение в больнице, трое выздоровевших. Однако, в целом по Челябинской области количество подтвержденных случаев заражения ежедневно растет. На этой неделе каждые сутки прибавляется по пять новых случаев. Общая цифра по региону — 60 заболевших.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Российский олигарх Виктор Рашников выделил полмиллиарда на борьбу с коронавирусом в Магнитогорске. Председатель совета директоров «ММК» входит в 20-ку самых состоятельных миллиардеров по версии Fordes.

На что потратят полмиллиарда:

* уже закуплены аппараты искусственной вентиляции легких;

* размещены заказы на поставку прикроватных мониторов, инфузионных систем и перфузоров;

* врачи, работающие с риском для собственного здоровья, получат дополнительные выплаты;

* для молодых педагогов и школьников из малообеспеченных семей купят планшеты и ноутбуки, необходимые для дистанционного обучения;

* в детсадах установят дезинфицирующие приборы;

* в интернаты поступят бесконтактные термометры;

* одиноким пожилым людям соберут необходимые наборы с продуктами питания, масками и антисептиками.

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Тем временем коронавирус в Магнитогорске принес проблемы автомобилистам. Они жалуются на нехватку бесплатных парковочных мест.

— До самоизоляции более менее еще места были, так как многие в ночь работают или сутками. А сейчас все дома, и машины ставить реально некуда! — пишут жители Челябинской области в соцсети.

Некоторые ставят автомобили прямо на газон, за что получают штрафы.

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Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 17 апреля 2020 года.

О ситуации с коронавирусом в Челябинской области читайте ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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