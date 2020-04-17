Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 17 апреля 2020 года: как потратят полмиллиарда, выделенных на борьбу с COVID-19
На утро 17 апреля статистика по заражению коронавирусом в Магнитогорске остается прежней: пять челочек получают лечение в больнице, трое выздоровевших. Однако, в целом по Челябинской области количество подтвержденных случаев заражения ежедневно растет. На этой неделе каждые сутки прибавляется по пять новых случаев. Общая цифра по региону — 60 заболевших.
Инфографика: Эдуард Фадюшин
Российский олигарх Виктор Рашников выделил полмиллиарда на борьбу с коронавирусом в Магнитогорске. Председатель совета директоров «ММК» входит в 20-ку самых состоятельных миллиардеров по версии Fordes.
На что потратят полмиллиарда:
* уже закуплены аппараты искусственной вентиляции легких;
* размещены заказы на поставку прикроватных мониторов, инфузионных систем и перфузоров;
* врачи, работающие с риском для собственного здоровья, получат дополнительные выплаты;
* для молодых педагогов и школьников из малообеспеченных семей купят планшеты и ноутбуки, необходимые для дистанционного обучения;
* в детсадах установят дезинфицирующие приборы;
* в интернаты поступят бесконтактные термометры;
* одиноким пожилым людям соберут необходимые наборы с продуктами питания, масками и антисептиками.
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Тем временем коронавирус в Магнитогорске принес проблемы автомобилистам. Они жалуются на нехватку бесплатных парковочных мест.
— До самоизоляции более менее еще места были, так как многие в ночь работают или сутками. А сейчас все дома, и машины ставить реально некуда! — пишут жители Челябинской области в соцсети.
Некоторые ставят автомобили прямо на газон, за что получают штрафы.
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Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 17 апреля 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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