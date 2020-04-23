Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 23 апреля 2020 года: камеры слежения сдают нарушителей самоизоляции, горожане не платят за коммуналку

На 6 часов утра 23 апреля статистика по коронавирусу в Магнитогорске такая: в городе подтверждено 25 случаев заражения. В больницах лежит 21 человек (на два больше, чем в областном центре). Четверо выздоровели.

Всего в Челябинской области — 116 заболевших. 76 лечатся, 38 выздоровели. Два человека скончались. Оба — онкобольные пациенты. Коронавирусная пневмония была у них сопутствующим заболеванием, с которым не мог бороться ослабленный организм.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Камеры фото- и видеофиксации на дорогах Магнитогорска и всей Челябинской области начали «щелкать» все автомобили. Так система отслеживает нарушителей режима самоизоляции. И попутно тестируется для других случаев. Например, для пропускного режима, если его введут.

Лев Владов о нарушениях самоизоляции и новых заборах возле ЮУрГУ 00:00 00:00

Работают камеры слежения и на распознавание людей. В Челябинске нарушительницу 14-дневного карантина обнаружили с помощью комплекса биометрического контроля. Он был установлен в одном из торгово-развлекательных центров. Камера вычислила в толпе 20-летнюю девушку, которой запрещалось покидать пределы дома. По решению суда, ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Тем временем в «Уралэнергосбыте» бьют тревогу: долг муниципальных предприятий ЖКХ приближается к миллиарду рублей. На время режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса в Магнитогорске, как и во всей Челябинской области, для жителей отменены штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Но это не значит, что не нужно платить совсем, отметил губернатор Алексей Текслер.

Брифинг губернатора Алексея Текслера 22 апреля 00:00 00:00

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 23 апреля 2020 года.

Больше ноостей о коронавирусе в Челябинской области на утро 23 апреля 2020 года читайте ЗДЕСЬ.

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