2020-04-22T22:51:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 23 апреля 2020 года: массовое заражение врачей и новая смерть

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на утро 23 апреля 2020 года
Ирина КАРЕЛИНА
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Коронавирус в Челябинске, последние новости на 23 апреля 2020 года: массовое заражение врачей и новая смертьКоронавирус в Челябинске, последние новости на 23 апреля 2020 года: массовое заражение врачей и новая смертьФото: Валентина ВАГАНОВА
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На утро 23 апреля статистика по коронавирусу в Челябинской области безрадостная: 116 случаев заражения, два человека скончались. Новый смертельный случай, как и первый, связан с онкобольным пациентом.

Сразу несколько плохих новостей для Златоуста. Помимо смерти пациента с коронавирусом, это еще и массовое заражение врачей. Сначала была информация о двух случаях. Но потом оказалось, что заболели сразу шестеро медиков.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

А В ЭТО ВРЕМЯ

* Коллективы стационарных учреждений переводят на карантин. В первую очередь — дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Карантин продлится месяц. Отметим, что это профилактическая мера: среди проживающих в домах престарелых и инвалидов заболевших коронавирусной инфекцией нет.

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* Нарушительницу 14-дневного карантина по коронавирусу в Челбинске обнаружили с помощью комплекса биометрического контроля. Он был установлен в одном из торгово-развлекательных центров. Камера вычислила в толпе 20-летнюю девушку, которой запрещалось покидать пределы дома. По решению суда, ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.

* Камеры фото- и видеофиксации на дорогах Челябинской области начали «щелкать» все автомобили. Так система отслеживает нарушителей режима самоизоляции. И попутно тестируется для других случаев. Например, для пропускного режима, если его введут.

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* Региональное правительство разрабатывает меры поддержки бизнеса в условиях коронавиурса в Челябинской области. Частным медицинским организациям, которые временно остановили оказание плановой помощи, предложили направить своих сотрудников для работы в бюджетных областных медучреждениях. А для владельцев ТРК до конца 2020 года вводится налоговая льгота.

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* В «Уралэнергосбыте» бьют тревогу: долг муниципальных предприятий ЖКХ приближается к миллиарду рублей. На время режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса в Челябинской области для жителей отменены штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Но это не значит, что не нужно платить совсем.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 23 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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