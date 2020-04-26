Коронавирус в Челябинске, последние новости на 26 апреля 2020 года: принудительная госпитализация и новая смерть

На 6 часов утра 26 апреля подтверждены 310 случаев заболевания коронавирусом в Челябинской области. За сутки к статистике добавилось 65 новых подтверждений. Из них 28 — по Златоусту, где заразилось целое отделение больницы. Коронавирус подтвердили уже более, чем у 100 врачей и пациентов.

47 человек в Челябинской области выздоровели и выписаны из больниц.

На госпитализации остается 260 человек с коронавирусом в Челябинской области.

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Смертельных случаев среди больных COVID-19 — по прежнему два. В обоих ковидная пневмония стала сопутствующим заболеванием. Основная причина смерти — онкология.

Однако, стало известно о еще одном случае, который не войдет в статистику. Пенсионерка из Челябинска умерла от коронавируса в Москве. Она прилетала в столицу проведать детей. Об этом рассказал ее знакомый челябинец.

В Челябинске принудительно госпитализировали семейную пару, заболевшую коронавирусом. Супруги прилетели из Москвы и в аэропорту сдали тест на коронавирус. Он оказался положительный. Но челябинцы отказалась ложиться в больницу. Надо понимать, что такое отношение опасно не только для них самих, но и для окружающих людей. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области обратилось с иском в суд. В итоге челябинцев госпитализировали принудительно — по решению суда.

Ранее мы рассказывали о карантине в медицинских учреждениях Челябинска и Златоуста, а также в отделении полиции Миасса. Коронавирус дошел и до военных Челябинской области. Танковый полк в Чебаркуле объявил о карантине. Один из военнослужащих контактировал с родственником, зараженным COVID-19. Пока признаков заболевания ни у кого в Чебаркульском военном гарнизоне нет.

Дополнительных автобусных маршрутов на кладбище, которые запускают каждый год в Родительский день, в этот раз не будет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в очередной раз попросил южноуральцев остаться дома 28 апреля.

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Из-за обострения ситуации с коронавирусом в Челябинской области глава Трехгорного попросил жителей ЗАТО воздержаться от поездок за город. В случае ухудшения ситуации возможно закрытие выезда и въезда в ЗАТО.

Мы должны четко понимать: если в нашем городе заболеют врачи, то других специалистов мы не получим, и тогда случится непоправимое, — заявил Евгений Сычев.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 26 апреля 2020 года.

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