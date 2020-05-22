Коронавирус в Челябинске, последние новости на 22 мая 2020 года: гречка по цене рыбы и защитные экраны на почте

Гречневая крупа пропала из магазинов еще до начала режима всеобщей самоизоляции граждан. Жители области просто смели ее с полок. А потом на прилавки начали выставлять новые партии, дорогие. Кое-где цена за одну пачку доходила до 139 и 175 рублей. Теперь владельцам таких торговых сетей придется держать ответ перед Антимонопольной службой России.

— В некоторых магазинах наценка составила 356%. При этом производитель цены не поднимал. В других сетях самая дорогая гречка стоила не дороже 90 рублей, — замечают в УФАС.

Первый разбор полетов запланирован на середину июня.

Накануне в Челябинской области количество заразившихся коронавирусом преодолело рубеж в две тысячи человек. Города-лидеры остаются все те же: это Челябинск (565 человек), Магнитогорск (509), Златоуст (386) и Миасс (119). Накануне скончался еще один пациент из Миасса. У 69-летнего мужчины было слабое сердце.

— В регионе 2052 подтвержденных случая коронавируса. Выздоровели 35% от заболевших. Ежедневный прирост соответствует средним показателям по стране, без учета Москвы и Московской области. По количеству заболевших на 100 тысяч населения мы занимаем 68 место среди всех регионов страны. Нам удается держать ситуацию с распространением инфекции под контролем, — заявил глава региона Алексей Текслер.

В Челябинске коронавирус проник в отделение Областного перинатального центра на улице Тимирязева, 17. Здесь заболел заведующий гинекологией. В помещениях центра уже провели дезинфекцию. У контактных людей взяли анализы на ковид.

— Новое здание Перинатального центра работает в штатном режиме. Угрозы для пациентов и сотрудников нет, — заверила КП-Челябинск пресс-секретарь областного минздрава Марина Сергеева.

С подозрением на коронавирус попал в больницу глава министерства строительства Челябинской области Виктор Тупикин.

— Пока пневмония не подтверждена. Первый тест на коронавирус отрицательный, в четверг сделали повторный, ждем результатов, — сообщили в пресс-службе минстроя.

Чистыми от инфекции остаются только две территории области — Карабаш и Увельский район. Там, где коронавируса мало, местные власти вводят жесткие меры на всякий случай. В Аргаяше до 31 мая закрыли рынок.

Усилить меры защиты решили на почте. В 150 самых крупных почтовых отделениях Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Копейска появились защитные экраны из оргстекла.

— Их легко мыть и дезинфицировать. Конструкции мобильны, при необходимости их можно убрать или перенести в другое место. Экраны полностью прозрачные и не создают неудобств при обслуживании посетителей, — рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина.

Тем не менее «Почта России» просит южноуральцев не ходить в отделения, если это возможно. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления и оформить подписку.

Таковы последние о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 22 мая 2020 года.

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