Южный Урал вышел на плато по коронавирусу. В городах области продолжат делать бесплатные тесты в ТРК и по этой же схеме хотят проводить массовую вакцинацию. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 16 января 2021 г.На ранее утро 16 января Минздрав зарегистрировал 295 новых случаев заражения. С начала пандемии диагноз подтвердили 40 565 жителям региона. Сейчас под наблюдением врачей находятся 13 024 больных.За день из больниц выписали 390 пациентов. Общее число выздоровевших составило 26 039 человек.За сутки погибли 15 зараженных коронавирусом. У девяти человек причиной смерти стала новая инфекция, у шести — сопутствующие заболевания.Бесплатное тестирование продолжитсяПравительство Челябинской области решило продолжить практику бесплатного тестирования на коронавирус в ТРК. В эти выходные, 16 и 17 января, южноуральцы смогут проверить, не являются ли они бессимптомными носителями COVID-19.Власти уточнили, что тестирование будет доступно для жителей Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Пласта, Кыштыма, Коркино, Каслей, Троицка, Сатки, Аши, Чебаркуля, Кусы и Южноуральска. Полный график и точки сбора анализов можно посмотреть по ссылке.Вышли на платоВ Челябинской области уже несколько дней подряд фиксируют увеличение числа выздоровевши. В связи с этим вице-губернатор Ирина Гехт прокомментировала эпидемиологическую ситуацию следующим образом:— Люди выздоравливают, коэффициент выше единицы. Мы вышли на плато. Прирост заболевших 0,7%, — сообщила Ирина Гехт.Прививки от COVID-19 в ТРКВ Челябинской области решили не только делать тесты на коронавирус в ТРК, но и прививать желающих новой вакциной. Первый вице-губернатор Ирина Гехт сказала, что до конца февраля в регион поступит 152 тысячи доз вакцины «Спутник V».— Графики дальнейших поставок уточняются. Сегодня все готово для приема достаточно больших доз. Ученые сейчас разрабатывают вакцину с менее жесткими условиями хранения, не -18, а -2-6 градусов. Тем не менее, у нас готовы и термосумки, и другое оборудование. Мы готовы перевозить вакцину для массовой вакцинации по примеру тестирования в ТРК, — рассказала Ирина Гехт.В планах привить 60% взрослого населения, это около 1 163 000 человек. В городах области уже созданы штабы по вакцинации, возглавляемые замами мэров по социальной политике.QR-код для привитыхПривившиеся от коронавируса жители Челябинской области получат QR-код на Госуслугах. Эту практику планируют ввести с 1 февраля.— На свидании с девушкой вы сможете показать, что вы прошли вакцинацию и полностью безопасны, — отметила она.Часовые очереди при вакцинацииТе, кто успел привиться, пожаловались на долгое ожидание в больнице. Замгубернатора Ирина Гехт объяснила, что прививку делают около 13 минут. Большая часть времени уходит на заполнение регистрации.— Будем привлекать волонтеров, которые будут заниматься этой работой. Надеюсь, что за выходные эту ситуацию отрегулируем, — сказала Ирина Гехт.Напомним, с 1 февраля у южноуральцев, желающих привиться, появится возможность подать заявку на Госуслугах.Крещение и социальная дистанцияВ правительстве Челябинской области любителям экстремальных температур рекомендовали отказаться от купания на Крещение хотя бы во время пандемии. Строгих запретов вводить не стали, а лишь попросили соблюдать меры предосторожности.— Все рекомендации направлены в муниципалитеты. По возможности мы рекомендуем жителям в этом году отказаться от купания на Крещение. Но если такой порыв есть, то соблюдайте социальную дистанцию. В палатках для переодевания также будет дозироваться поток граждан. Специальные бригады будут следить за исполнением рекомендаций, — сообщила замгубернатора Ирина Гехт.Минздрав проверит смерть учителя по дороге в больницуМинздрав начал проверку по смерти учителя из Копейска Валерия Архипова. Педегогу, переболевшему коронавирусом, стало плохо с сердцем. Он умер по дороге из одной больницу в другую. Мы задали вопрос, почему ему пришлось ехать.— Это может быть связано с диагнозом. Есть определенная маршрутизация с той или иной патологией, только по этому поводу, — прокомментировал КП-Челябинск министр здравоохранения Юрий Семенов.Министра отметил, что инцидент еще до конца не разобран. Результат проверки сообщат позже.В то же время вице-губернатор Ирина Гехт заверила, что переболевшие COVID-19 остаются под наблюдением врачей.— Мы с рук на руки передаем на амбулаторное звено. В частности, переболевшим выписывают антикоагулянты препятствуют тромбообразованию, — сообщила Ирина Гехт.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 16 января 2021 г.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru