Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 2 февраля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мнению губернатора Алексея Текслера, в Челябинской области стабильная эпидемиологическая ситуация с трендом на улучшение. В связи с этим в регионе решили ослабить коронавирусные меры. В то же время замгубернатора Ирина Гехт рассказала, как массовые митинги могут повлиять на распространение COVID-19 и ОРВИ.

На ранее утро 2 февраля Минздрав зарегистрировал 278 новых случаев заражения коронавирусом, из них двое школьников. С начала пандемии диагноз подтвердили 45 498 жителям Челябинской области. Сейчас под наблюдением врачей находятся 10 653 человека.

За день из больниц выписали рекордное количество пациентов — 579. Общее число выздоровевших составило 33 092 человека.

За сутки умерли 13 зараженных COVID-19. У семи погибших основной причиной смерти стал коронавирус, у шести пациентов были сопутствующие заболевания.

Снятие ограничений

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил об ослаблении коронавирусных запретов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

— Постоянно анализируем эпидситуацию в регионе. Ситуация стабильная с постоянным трендом на улучшение, поэтому я принял решение о снятии ряда ограничений, — сказал губернатор.

Со 2 февраля:

— увеличивается до 60% вместимость спортивных, культурных и иных массовых мероприятий;

— снимается ограничение на предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. Это значит, что услуги, которые предоставляли только в электронном виде, снова можно получить, прийдя в соотвествующие органы власти.

В области продолжат снимать ограничения, если ситуация с распространением коронавируса будет улучшаться.

Массовые митинги и распространение COVID-19

Первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала о возможности роста заболеваемости после несанкционнированых митингов.

— По тем снимкам, которые я видела, люди были в масках, — рассказала Ирина Гехт. — Будем надеяться, что это не приведет к серьезным вспышкам. Но эту ситуацию мы увидим через две недели. Но, конечно, скопление людей, выражение эмоций без масок для кого-то не останутся без последствий. После этих маршей ОРВИ и ковид — достойна награда. Я не исключаю возможности заболеваемости.

Напомним, акции протеста прошли в Челябинске 23 и 31 января. Что происходило на улицах города, можно посмотреть в фоторепортаже КП-Челябинск.

Запись на вакцинацию через Госуслуги

С 1 февраля жители Челябинской области могут записаться на вакцинацию против коронавируса через Госуслуги. Для этого нужно зайти в личный кабинет и выбрать услугу «Вакцинация от COVID-19»

— Слоты для записи на прививку от коронавируса с 1 февраля открыты на портале Госуслуг, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе минздрава Челябинской области. — Такая возможность есть у жителей Челябинской области. Возможно, еще несколько дней будет идти настройка, но система в регионе уже заработала.

Прививку могут получить люди старше 18 лет, не имеющие на момент ее проведения противопоказаний: беременность и период кормления грудью, признаки ОРВИ, перенесенное инфекционное заболевание в течение 14-30 дней до прививки.

Вакцинация проходит в два этапа: сначала человек получает первый компонент вакцины, а через три недели — второй.

Количество ковидных коек сократили почти в два раза

Медучреждения Челябинской области продолжают возвращаться к обычному режиму работу. Количество коек для коронавирусных больных сократили почти в два раза — до 4 201 места, число коек на долечивание — до 570 мест.

— Из 29 госпитальных баз остается 16, возможно, к среде их станет еще меньше — на 700 коек. Свободный коечный фонд даже при таких объемах составляет 23%. Все больше медорганизаций возвращаются к плановому оказанию помощи, — сообщила замгубернатора Ирина Гехт.

67 классов закрыли на карантин

В Челябинской области пока что не зарегистрировали ни одного случая гриппа, но из-за ОРВИ на карантин отправили 67 классов.

— Мы ведем ежедневный мониторинг. У нас в 33 школах 67 классов на карантине, это в общей сложности 1183 человека. Напомню, у нас 411 тысяч школьников из них — 1183 на карантине, это доли процентов. Пока мы расцениваем ситуацию по заболеваемости в образовательных организациях как достаточно спокойную, стабильную, — рассказал министр образования и науки Александр Кузнецов.

Чиновница Минздрава ответит перед судом за крупную взятку

Прокуратура завершила расследование по делу чиновницы Минздрава Арины Устюгов, которую поймали при получении взятки от представителя крупной фармкомпании. Ей вменяют статью «Получений взятки в особо крупном размере».

— Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме. В ходе производства по делу на ее имущество в размере свыше 4,6 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным КП-Челябинск, Арина Устюгова получила 512 тыс. рублей в обмен на информацию о детях со спинальной мышечной атрофией, за что ей светит 12 лет лишения свободы.

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