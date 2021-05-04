Собаки дарят позитив, хотя от историй их спасения наворачиваются слезы: парень из Челябинска обучился фотографии, чтобы помогать бездомным животным найти семью

Владислав Рожнов — фотограф челябинского приюта «Наш дом». Фото: из архива героя публикации

У 27-летнего Владислава Рожнова из Челябинска шесть животных в доме: три собаки и три кошки. Все хвостатые, кроме лабрадора Саймона, взяты из приюта. Владислав работает инженером в сфере производства учебного оборудования, и каждую неделю в свой выходной он едет за город, в приют «Наш дом», чтобы помочь брошенным питомцам. Приют подарил юноше не только лохматых друзей, но и новую профессию, а также помог встретить свою любовь.

ФОТОСЕССИИ РАДИ ПОИСКА СЕМЬИ

Помогать бездомным животным Владислав начал 2,5 года назад. Выгуливая своего лабрадора на площадке, он познакомился с другими собаководами. Они предложили ему вместе съездить в приют.

— Сначала я не хотел, мне казалось, что это то место, где сотни грустных глаз сквозь клетку будут просить о помощи, но съездив раз, я понял, что это не так. Все животные сытые и ухоженные, им повезло оказаться в приюте, здесь кормят и лечат, — говорит Владислав.

Постепенно поездки в приют стали регулярными. Владислав помогал прибирать вольеры, кормить четвероногих. А вскоре стал замечать, что волонтеры стараются пристроить животных через соцсети, но разбирают собак и кошек неактивно.

— Я понял, что фотографий для пиара у животных мало. А хорошие снимки важны для пристройства. Сначала я начал у знакомых брать фотоаппарат, приезжал, фотографировал, постепенно познавая фотодело, затем купил свой фотоаппарат начального уровня. Животных снимать легко. Ведь они не умеют скрывать эмоции. Я стараюсь показать на фотографиях веселых, красивых, жизнерадостных, то есть такими, какие они на самом деле есть. В приюте «Наш дом» нужно очень постараться, чтобы найти «грустные глаза», — говорит волонтер.

Владислав копит на хорошее профессиональное оборудование, чтобы снимать фото и видео про животных еще лучше. Его цель — снимать истории животных: от попадания в приют до счастливой жизни в семье.

Такие фотографии Владислав делает, чтобы животные из приюта нашли хозяев. Фото: из архива героя публикации

Фото: из архива героя публикации

ВЗЯЛ СОБАКУ НА СУТКИ, НО НЕ СМОГ РАССТАТЬСЯ

Два года назад у Владислава появилась собака Чайка. Ее он взял из приюта на денек, чтобы подготовить к ежегодному Фестивалю гуманного отношения к животным, организованному приютом «Наш дом» и зооволонтерами. На фестивале соревнуются как хвостатые из приютов, так и домашние. Для приютских животных это шанс найти дом, они выступают в косынках или поводках со значком «Ищу дом».

— Я взял лайку Чайку на сутки, чтобы привести в порядок шерсть, и чтобы на выставке она смогла занять хорошее место. Но она отлично вела себя дома, терпела выгул, не тянула поводок, а самая интересная ее «фишка» в том, что когда начинаешь ее гладить — она прижимается носом и начинает подвывать. Будто жалуется на прошлую жизнь. А ведь она у нее была не простая. Ее нашли сбитой в 2018 году, с трудом откачали и поставили на ноги, долгое время она не могла набрать вес, — вспоминает Владислав.

По его словам, первое время Чайка переживала, когда приезжала с новым хозяином в приют, боялась, он оставит ее здесь. Но потом поняла, что никто и не думает расставаться с ней. В приют они приезжают просто в гости. Сейчас относится к таким поездкам абсолютно спокойно.

В марте Чайка поучаствовала в любительских соревнованиях по курсингу (полевые испытания с приманкой, имитирующие охоту на зверька) и заняла там призовое место.

Чайка на курсинге. Фото: из архива героя публикации

ПРИЮТ ПОДАРИЛ ДРУЖБУ И ЛЮБОВЬ

— Третья моя собака — это шпиц. Он находится у меня на передержке, так как в приюте нет места для таких маленьких собак. Да, таких собак тоже выбрасывают, это не редкость. После лечения будем его пристраивать, — продолжает знакомить со своими питомцами зооволонтер. — Дома у меня три лейкозных кошки, две свои, а одна на передержке ищет хозяина. Кошек я взял тоже в приюте. Белую Лару сначала взял на передержку, но нам с девушкой она понравилась, и мы решили ее оставить. Вторая сиамская — старушка, мы сразу ее взяли себе, так как сложно пристроить пожилое животное. И третья — Кавитация — молодая черная пушистая кошка, сейчас ищет лучшего хозяина.

Хвостатая семья живет дружно. Фото: из архива героя публикации

Владислав отмечает, что помощь животным очень изменила его жизнь. В приюте он познакомился с девушкой. Вместе пара живет уже год.

— Приют мне дал много новых направлений для развития, в числе которых самые важные для меня — это заниматься фотографиями, снимать видео и монтировать его. Так же я веду рубрику в группе приюта во ВКонтакте, где показываю самые запоминающиеся истории спасения.

Девушка Владислава тоже зооволонтер. Она начала помогать приюту, так как жила в общежитии во время учебы и не могла заводить своих животных. Фото: из архива героя публикации

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