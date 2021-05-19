Алексей Текслер ужесточил экологические требования к предприятиям

"Работу держу на особом контроле", — говорит губернатор о соблюдении экологических соглашений предприятиями региона. Фото: gubernstor74.ru

Скорректированы показатели по снижению вредных выбросов в атмосферу Челябинска и Магнитогорска. Об ужесточении экологических требований губернатор Алексей Текслер сообщил на совещании под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко. В режиме ВКС обсудили новые показатели Комплексных планов по снижению уровня загрязнения воздуха Челябинска и Магнитогорска. Прежние показатели были утверждены в 2018 г.

«ДЕРЖУ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ»

В совещании участвовали представители Минприроды, Росприроднадзора, Росгидромета, Минпромторга, Минтранса и Минфина России. Одной из тем разговора стали вопросы федерального финансирования мероприятий в рамках национального проекта «Экология».

Благодаря позиции губернатора в Челябинской области со всеми промпредприятиями заключены четырехсторонние соглашения по сокращению выбросов. Документ, напомним, подписан Минприроды РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством региона и предприятиями. За исполнением шагов по снижению выбросов идет ежемесячный мониторинг.

— Что касается промпредприятий, коллеги знают, мы ежемесячно мониторим ход выполнения их обязательств перед нами и жителями региона. Недавно прошла выездная проверка реализации комплексных планов, в том числе на «Мечеле». Все мероприятия выполняются в срок; очередные заверения о том, что эти мероприятия будут выполнены и даже перевыполнены, были получены, в том числе и от «Мечела». Коллеги берут ряд повышенных обязательств. Работу держу на особом контроле, — сказал губернатор.

На совещании глава региона заявил, что область готова к реализации пилотного проекта по квотированию выбросов. Просчитаны квоты с Росприроднадзором, с предприятиями согласовываются планы компенсационных мероприятий.

В Челябинске завершается рекультивация свалки. Кстати, с закрытием свалки объем выбросов в атмосферу снизился на 36%. На очереди — работа со свалкой в Магнитогорске.

СТАВКА НА ЧИСТЫЙ ТРАНСПОРТ

Губернатором запущена масштабная программа модернизации общественного транспорта. На совещании вице-премьер и глава региона обсудили тему финансирования обновления общественного электротранспорта и покупки автобусов на газомоторном топливе по нацпроекту «Экология».

— Экологически чистый транспорт вносит свой значительный вклад в улучшение экологической ситуации. Для Челябинска мы приобрели в 2019 г. 66 газомоторных автобусов и в прошлом году — 36. В Магнитогорске в 2019 г. закупили 25 трамвайных вагонов, в прошлом году — 14. Построили в Магнитогорске дополнительно трамвайные линии; вводим заправочные станции СПГ, электрозарядные станции. Запустили завод по сжижению газа в Магнитогорске, — сказал Алексей Текслер.

Решен вопрос по достройке челябинского метрополитена, который соотнесут с трамвайной сетью. Метротрамвай — экологически чистый скоростной вид общественного транспорта. Завершить глобальный проект помогут инфраструктурные кредиты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко:

— Губернатор действительно в ручном режиме занимается всеми этими промышленными предприятиями. У нас будет два параллельных трека, сейчас мы помогаем в инфраструктуре, да, вклад небольшой от того, что мы сделаем в этом году в рамках помощи региону. Потом подтянутся мероприятия по промышленным предприятиям, и эффект для жителей двух городов будет совершенно иным. И это все сработает в синергии и комплексе и будет воспринято жителями очень хорошо.

ЦИФРА

31,5%

На такую величину снизится совокупный уровень загрязнения воздуха в Челябинске

к 2024 г. В Магнитогорске — на 22,9%.

Прежние рубежи сокращения уровня загрязнения — не менее 20%.

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