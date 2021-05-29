Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 30 мая 2021: ДТП со скорой, Александр Паль в маске, маленькие чемпионы и кордоны на Тургояке

Кто быстрее и шустрее - выясняли на соревнованиях "Маленький чемпион" Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области все меньше коронавирусных ограничений. Статистика заболеваний хоть и растет, но не такими бешеными темпами. Поэтому все чаще южноуральцы встречаются офлайн на разных мероприятиях. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 30 мая 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

Заболевших снова больше, чем выписанных

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 87 южноуральцев. Из больниц за это время выписали 85 человек. Всего с начала пандемии 57 328 пациентов победили COVID-19. На лечении остаются 2657 человек. За сутки от коронавируса умерли девять человек.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Александр Паль — в маске

В эти выходные в Челябинске снимали кино. Со съемочной группой в столицу Южного Урала приехал режиссер Дмитрий Пермяков, известный картинам «Холоп» и «Интерны». Они снимали в Челябинске короткометражный фильм в ДК ЖД, в главной роли Александр Паль. Кстати, на репетиции он был, как полагается, в маске, несмотря на жару.

Александр Паль снялся в новом кино. Фото: Фото: Артем Инглин/Facebook.com

В Челябинской области — горячо

Сразу два крупных пожара в частных домах произошли в Челябинской области. В Златоусте выгорел дом в 200 квадратов — огонь тушили больше трех часов. А в Челябинске — в Металлургическом районе — загорелась кровля дома, где живет известный в округе пенсионер, собирающий макулатуру.

В жару риски возникновения пожара сильно возрастают. Фото: "ЧП Златоуст"/vk.com

Жаркая погода немало способствует пожарам. Чтобы предотвратить пожары в лесу, в Миассе вблизи озера Тургояк усилили кордоны. В лес не пускают отдыхающих, чтобы уберечь его от умышленных и не очень поджогов. Можно ли купаться — читайте в нашем материале.

Смертельные и не очень аварии

Нещадно напекает голову и челябинским водителям. Так, днем на Доватора столкнулись машина скорой помощи и Infinity. А рано утром в Копейске водитель Ford на огромной скорости вылетел на встречку. В итоге он погиб, а водители и пассажиры двух пострадавших авто — в больнице.

Страшное ДТП унесло жизнь человека, еще трое получили травмы. Фото: ГИБДД Челябинской области

Маленькие чемпионы поборолись за призы

Чудесное мероприятие прошло сегодня в Челябинске. «Комсомольская правда» провела соревнования для всей семьи «Маленький чемпион». Это большой семейный праздник. На нем глаза горят не только у детей, но и родителей. По традиции соревнования проводятся в разных возрастных группах, начиная от малышей, которые еще и ходить-то не умеют. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

Дети праздник оценили Фото: Кирилл САДЫКОВ

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