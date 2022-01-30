Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 31 января 2022: новых случаев в 5 раз больше, «Спутник» для школьников, с ковидом – в грязелечебницу

В настоящее время 13252 южноуральца болеют COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшую неделю в Челябинской области резко рванула вверх заболеваемость коронавирусом. В прошлый понедельник было 622 новых случая, а в воскресенье уже 3223. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 31 января.

Эпидпорог не перешагнули

В разы выросла заболеваемость среди школьников – с 99 до 577 случаев в сутки. Тут же возник вопрос: не отправят ли детей на дистанционное обучение. Но власти заявили, что эпидпорог в 20% не превышен. При этом классы и школы переходят на дистант в индивидуальном порядке.

— Мы следим за ситуацией. Если заболел ученик, переходит на дистант весь класс, — прокомментировала КП-Челябинск первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Она также отметила, что ситуация по региону неоднородная: в крупных городах, где концентрация людей выше, болеют больше, тем временем в селах — меньше. Что касается заболевших ковидом школьников, более 90% лечатся дома.

«Спутник-М» для маленьких

В Челябинск привезли первые 2,4 тыс. доз вакцины «Спутник-М», разработанной специально для подростков. Прививать ей будут детей 12-17 лет. В региональном минздраве заявили: вакцинация будет исключительно добровольной, школьникам начнут делать прививки только с письменного согласия родителей.

— Ни для кого не секрет, что этой инфекцией дети стали болеть и иногда заболевание протекает с осложнениями. В том числе с мультисистемным воспалительным синдромом, когда одномоментно у ребенка поражается и легочная система, и сердечно-сосудистая, и головной мозг. Более того, инфекция вызывает обострение хронических заболеваний, — рассказала заведующая центральной поликлиникой детской городской больницы №7 Марина Богданова,

Одним из первых учреждений, куда завезли «Спутник-М» стала школа №15. Большинство согласившихся привиться — ученики 10-11 классов, которые уже скоро будут поступать в вузы и сертификат им может пригодиться. Тем более, условия для школьников созданы удобные. Как и взрослым, после прививки им дадут выходной.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Я считаю, что вклад каждого в борьбу с коронавирусом важен. Два года уже идет эта пандемия и все вокруг устали от ограничений. Маски эти все, QR-коды надоели, если честно. Родители уже были вакцинированы ранее, поэтому ничего против они не сказали, — рассказал КП-Челябинск 16-летний Никита.

Те, кто не решался пойти на вакцинацию «в первых рядах», записываются на прививку по примеру своих одноклассников.

Примут без прикрепления

В Челябинске на базе водогрязелечебницы по адресу Воровского, 9а открылась первая ковидная поликлиника для пациентов с симптомами коронавируса. Здание выбрали потому, что оно стоит отдельно от других и за учреждением нет прикрепленного населения.

Так проходит осмотр Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Работает новая поликлиника с 9-00 до 18-00 без выходных. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Примут независимо от места жительства. Планируется, что в день ковидная поликлиника сможет принимать до 350 пациентов. Если больных будет очень много, заберут и второй этаж грязелечебницы. Пока он работает в обычном формате.

«Полянка» для ковидных больных

С 26 января, в филиалах поликлиники «Полимедика» а Челябинске на Братьев Кашириных, 130а, Академика Королева, 15 и 40 лет Победы, 52 приостанавливается прием пациентов с температурой и другими симптомами COVID-19 и ОРВИ.

Таких больных будут принимать только в филиале на ул. Полянка, 2а.

— Филиал «Полимедики» на Полянке, 2а станет на время центром неотложной медицинской помощи. Это не «ковидная» поликлиника, так как пациенты с установленным диагнозом COVID-19 должны находиться на самоизоляции и наблюдаться на дому. Однако нужно не забывать и о тех гражданах, которые не имеют симптомов коронавирусной инфекции, не болеют ОРВИ и нуждаются сейчас в оказании плановой помощи. Они смогут получать всю необходимую помощь на всех филиалах поликлиники, включая центральный филиал на Кашириных, — прокомментировал главный врач «Полимедики» Михаил Сафаров.

Для пациентов, выписанных из стационара, а также тех, кто получил отрицательный результат мазка на коронавирус, но при этом сохраняющих клинические проявления заболевания, в «Центре неотложной медицинской помощи» на Полянке оборудован отдельный вход.

«Омикрон» наступает

Там временем новый штамм «омикрон» продолжает наступать. На этой неделе подтвердились 27 случаев.

— Один случай уже был зарегистрирован 16 января у беременной женщины, — рассказала Ирина Гехт. — Мы отправляли на анализ 235 проб, 27 оказались положительными.

Предполагается, что этот штамм станет доминирующим в течении месяца на территории всей страны.

Нет прививки — нет зачета?

В техникуме Челябинской области решили позаботиться о здоровье студентов максимально прямым способом — заявить о недопуске к экзаменам.

— Врут, все врут, выдернуто хитро все из контекста, — прокомментировала директор Первомайского техникума Елена Ковязина вопрос о сообщениях о недопуске к экзаменам.

Однако на видео прямолинейно говорят о недопуске.

В Министерстве образования Челябинской области заверили, что выдвигать подобные требования о вакцинации к студентам противозаконно:

— Отсутствие прививки против коронавируса — не основание для отчисления или отстранения, тем более недопуска к экзамену в профессиональных образовательных организациях Челябинской области.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 31 января 2022.

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