Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 21 февраля 2022 года: чего добились противники QR-кодов и как ковид помешал олимпийцам

В условиях пандемии медики работают уже почти два года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области эпидемиологическая ситуация по коронавирусу хоть и медленно, но улучшается. Если в начале прошлой недели число заболевших за сутки доходило до 5354 человек, то сейчас этот показатель опустился до 3854. Кроме того, растет число людей, выписанных из больниц. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 февраля.

Статистика: Коронавирус74.рф

Коронавирус повлиял на результат челябинской конькобежки на Олимпийских играх

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина возвращается из Пекина без медалей. На дистанции в 1000 метров она финишировала 13-й по счету. Тренеры считают, что Фаткулиной не удалось «зацепиться» за награды в первую очередь из-за болезни. В середине декабря она болела коронавирусом, а потом проходила восстановительные процедуры.

Победу на дистанции 1000 метров одержала японка Михо Такаги (1.13,19), второе место у голландки Ютты Леердам (1.13,83), «бронза» — у американки Бриттани Боу (1.14,61). Лучшая из россиянок, Ангелина Голикова, показала четвертый результат, лишь чуть-чуть уступив спортсменке из США.

Ольга Фаткулина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для Ольги Фаткулиной Игры в Пекине стали третьими в карьере: в 2010 году она выступала в Ванкувере, а в 2014 завоевывала серебряную медаль на дистанции 500 метров в Сочи. На чемпионате мира-2013 она заняла первое место на тысяче метров. В разные годы Фаткулина дважды становилась серебряным и четырежды бронзовым призером этого престижного спорта.

В школах Магнитогорска отменили дистант

Все школы Магнитогорска вновь начнут работать в обычном режиме. С дистанта ученики вернутся в понедельник 21 февраля. Об этом сообщили в администрации города.

На удаленное обучение детей отправили с 7 февраля из-за роста заболеваемости коронавирусом. Через неделю дистант продлили: заболеваемость среди детей и учителей стала расти медленней, но ситуация не нормализовалась.

— На сегодняшний момент данная мера принесла свои результаты, уровень заболеваемости пошел на спад, — прокомментировали последствия двухнедельного домашнего обучения в мэрии Магнитогорска.

Суды из-за коронавирусных ограничений продолжаются

Очередные судебные разбирательства из-за коронавирусных ограничений прошли в Челябинской области. На этот раз группа активистов требовала отменить QR-коды в общественных местах. Их иск рассмотрел Челябинский облсуд.

Но противников коронавирусных ограничений ждал очередной провал. Суд в полном объеме отказал в исполнении исковых требований. Так что, скорее всего, им придется идти на вакцинацию.

Минувшей осенью челябинцы уже пытались добиться отмены QR-кодов и подавали в суд на губернатора Алексея Текслера. Свои подписи под заявлением поставили 170 граждан, в том числе «живая женщина Елена» и «живой мужчина с именем Сергей». Тогда иск активистов даже не стали рассматривать.

А на позапрошлой неделе шли судебные разбирательства по поводу отмены обязательной вакцинации. Активисты, которые подавали иск, в очередной раз проиграли.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 февраля 2022 года.

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