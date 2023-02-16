После массовой драки в челябинской школе опросили 3 268 детей, чтобы узнать причину конфликта

Драка началась на улице, а продолжилась на входе в школу Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске после массовой драки подростков на территории Образовательного центра №5 опросили всех учеников школы — 3 268 детей и подростков. Об этом сообщают в региональном полицейском главке.

— Проделанная в кратчайший срок работа стала беспрецедентной по объему, оперативности и задействованным человеческим ресурсам, — прокомментировали в ГУ МВД.

Вместе с полицейскими школьников опрашивали психологи, социальные педагоги и представители аппарата уполномоченного по правам ребенка. Все — чтобы выяснить, из-за чего подростки махали кулаками.

Собранная информация позволила сотрудникам полиции назвать причину потасовки. Это неприязненные отношения и личный конфликт между подростками. В соцсетях гуляли слухи о ссоре на национальной почве, но эта версия не подтвердилась. Кроме того, в МВД выяснили, что ни в каких противоправных группировках подравшиеся подростки не состоят.

— Собранные комиссией материалы будут переданы следствию, — пообещали в полиции.

Напомним, драка произошла в Парковом микрорайоне Челябинска 8 февраля и попала на запись камеры наблюдения. Шестеро подростков загнали в школьный тамбур еще двоих юношей и принялись их бить. Один из участников драки выхватил пистолет. Охранники школы наблюдали за происходящим, но вмешаться не рискнули.

После происшествия за медицинской помощью обратились три человека. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Знакомые одного из участников стычки признались, что зачинщики драки давно в ссоре. Упоминали оскорбления и электронные сигареты, которые подростки не могли поделить.

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