«Когда пропала, даже никто не искал»: что рассказывают о жертве смолинского маньяка ее соседи

В этой квартире девушка жила до исчезновения Фото: Юлия МИТЮГОВА

19-летняя Катя пропала осенью 2009 года в Челябинске. О ней ничего не было слышно до минувшей субботы: оказывается, все это время девушка была в заточении у смолинского маньяка. Как так получилось, что девушку никто не искал, пока мерзавец избивал и насиловал ее? Журналисты КП-Челябинск приехали к дому на улице Дербентской, где жила Катя до исчезновения, и пообщались с соседями.

Двухэтажный барак в Ленинском районе выглядит мрачновато. Квартир здесь мало, да и жильцов в них — тоже. Катя жила здесь вместе со старшей сестрой Леной и родителями. Но после их смерти девочки оказались в детдоме.

— Хоть они были в детдоме, квартира оставалась за ними, — рассказывает соседка. — Сначала из детдома старшая Лена пришла, а через года три — Катя.

Некоторые жители барака помнят пропавшую Катю Фото: Юлия МИТЮГОВА

Но в этом бараке Катя прожила недолго. Буквально через год она загадочно исчезла, и ее не искал никто! Даже старшая сестра не обращалась за помощью в полицию. Лишь в 2018 году ей потребовалась справка о пропаже Кати, когда надо было решить вопрос с имуществом.

— Я с Леной разговаривала буквально две недели назад. Спросила про Катю, она говорит, подавала в розыск, но найти не могут, а тут на тебе, — удивляется соседка.

Сейчас в доме на Дербентской не живет никто из сестер. Лена успела выйти замуж и родить двоих детей. Сейчас женщина с семьей живет в другом доме. Просто чудо какое-то: как Катя смогла отыскать старшую сестру, когда сбежала от маньяка.

По словам соседей, сейчас квартира пустует, но до сих пор числится за сестрами. По данным источников КП-Челябинск Катя до сих пор прописана в этой квартире. В 2018 году Лена запрашивала справку о том, что ее сестра пропала без вести. Вероятно, хотела выписать ее из квартиры и продать жилье.

Сейчас следователи разбираются в этой жуткой истории. Катя уже рассказала им, как маньяк издевался над ней все эти годы. А еще поведала о другой жертве. По ее словам, в доме была еще некая женщина, которую мужчина назвал своей супругой. Но через некоторое время он зарезал ее, расчленил и закопал на участке.

Что происходит с жертвами насилия

Катя с детства не знала нормальной жизни — рано осталась без родителей, жила в интернате. А потом случилось страшное — попала в плен к маньяку-насильнику на долгие 14 лет. Почему подчинялась ему? Как можно столько лет находиться в рабстве? Если ли шанс на восстановление и привыкание к нормальным условиям жизни? Эти вопросы мы задали психологу проекта помощи жертвам домашнего насилия Стелле Лощининой:

- Здесь речь идет, скорее всего, про выученную беспомощность. Это хорошо изученное психологическое состояние человека, когда он подвергается постоянной агрессии со стороны другого, при этом чувствует, что не может никак повлиять на ситуацию, не видит вариантов избежать насилия. В какой-то момент человек может перестать надеяться на то, что ему что-то поможет. Это опаснее стокгольмского синдрома – болезненной привязанности к агрессору. В этом же состоянии воля абсолютно подавлена. Но восстановление и реабилитация возможны, психотерапевтическая помощь будет этому способствовать.

Почему теряются взрослые люди и как этого избежать - мнение поисковика.

В субботу, 29 июля, из дома в челябинском поселке Смолино сбежала жертва бездушного чудовища. 14 лет Владимир держал в плену, избивал и насиловал измученную женщину. В прошлые выходные мать Владимира вызвала врачей из-за того, что у сына обострилось психическое заболевание, изверга увезли до того, как он успел закрыть свою жертву в комнате.

Сейчас полицейские Челябинской области вместе с коллегами из СК устанавливают все обстоятельства резонансного преступления. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). К работе подключены наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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