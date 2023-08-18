Смолинского маньяка, который 14 лет держал в плену женщину, отправили на психиатрическую экспертизу в Москву

Ческидова проверят психиатры. Фото: Егор ИВЛЕВ

Владимира Ческидова, который 14 лет держал в плену похищенную жертву, этапируют в Москву. В столице его ждет комплексная психиатрическая экспертиза. Эту информацию КП-Челябинск подтвердили источники в правоохранительных органах:

– Ческидова отправили на комплексную психиатрическую экспертизу в Москву.

Сколько времени она займет, пока неизвестно. Может затянуться и на несколько месяцев. Ческидова планируют обследовать сразу комплексно, чтобы позже не пришлось проводить повторные экспертизы.

Одно можно сказать точно, на заседание по апелляции ареста в понедельник он не успеет. Поэтому если стороны не договорятся, заседание по смягчению меры пресечения будет перенесено.

В следственном комитете Челябинской области не смогли оперативно прокомментировать данную ситуацию.

В конце июля из дома в челябинском поселке Смолино сбежала жертва бездушного чудовища. 14 лет Владимир держал в плену, избивал и насиловал измученную женщину. В прошлые выходные мать Владимира вызвала врачей из-за того, что у сына обострилось психическое заболевание, изверга увезли до того, как он успел закрыть свою жертву в комнате.

Сейчас полицейские Челябинской области вместе с коллегами из СК устанавливают все обстоятельства резонансного преступления. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все материалы о смолинском маньяке, его жертве и суде тут

«Я не преступница, я жертва»: мать челябинского маньяка сделала шокирующее заявление

Куклы, тараканы и фиксатор для пленницы: фото комнаты, где челябинский маньяк 14 лет держал свою жертву

В комнате фиксаторы и порно-диски, а мама хвалит «хорошего мальчика»: появились новые подробности жуткой истории челябинского маньяка

«Как можно что-то плохое сказать про моего сыночка?»: мать челябинского маньяка прервала молчание после освобождения

Из особых примет — косолапость: появилось фото девушки, которая 14 лет провела в плену у смолинского маньяка

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru