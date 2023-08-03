В комнате фиксаторы и порно-диски, а мама хвалит хорошего мальчика: появились новые подробности жуткой истории челябинского маньяка

Дома у Ческидовых бардак. Фото: следком, Егор Ивлев.

В истории смолинского маньяка Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал в частном доме похищенную 19-летнюю девушку, временное официальное затишье. Суд отправил его на два месяца в СИЗО. В зале, когда решался вопрос о мере пресечения, бубнил под нос: не насиловал, все по любви. Даже заплакал, когда судья озвучил вердикт. Жалости не вызвал: все уже знали, что во дворе у милой семейки нашли кастрюлю с останками еще одной женщины. Именно об ее убийстве полицейским рассказала пленница.

Следом судили его маму: все 14 лет она жила рядом с сыночком, отлично знала про Катю – это уже известно на 100%. И если сначала женщину общественное мнение даже пыталось оправдывать: ну кто знает, может быть, с головой плохо, не соображала, какой ужас творится за стеной. То ее поведение в суде расставило все точки. Она была словоохотлива, кидалась к журналистам, кричала – не виновата. А услышав о том, что ее отпускают (хорошо хоть под подписку о невыезде), пошла вразнос:

- Жила как королева! За счет сына! Все у нее было, - это про Катю.

Да-да, ту самую девушку, которую ее драгоценный Владимир на 14 лет запер в доме с голубыми ставнями в поселке Смолино, не выпускал на улицу. По свидетельствам жертвы: бил, насиловал, приковывал к кровати, когда уходил, угрожал ножом. Вот такие «королевские будни».

Жертва

Что уже сейчас известно про Катю? Как выяснила «КП», родилась в 1990 году – вместе с мамой и старшей (на два года) сестрой Еленой жила в кирпичной двухэтажке, на первом этаже. Соседи говорят: мать пила, водила разных мужиков. Отцы у девчонок разные. И если старшая была более подвижная и развитая, то младшая сразу родилась «не такой»: косолапила, хромала, имела проблемы в развитии. Девочку отдали учиться в специализированный интернат, потом вернули в обычную школу. В какой-то момент соседи устали смотреть, как страдают дети, ходят в обносках и пожаловались в опеку. Школьниц отправили в специализированные учреждения, их мама через год спилась и умерла. Елена вернулась в квартиру раньше из детского дома, Катя в интернате жила до 18 лет и даже завела каких-то друзей. Связи с ними после возвращению в нормальную жизнь она не поддерживала, но иногда сталкивалась на улице. И говорила, что несчастлива.

- Она говорила о финансовых проблемах, что негде жить. В квартиру с сестрой почему-то не могла вернуться, говорила, что та ее выгнала, ночевала у дяди (тот жил недалеко от вокзала, где и встретилась Катя с похитителем – прим. Ред. ). В 2008 она пошла учиться в колледж на швею-мотористку. Причем мы звали ее с собой в другой колледж, но она выбрала этот из-за близкого расположения к квартире дяди, - рассказывают знакомые Кати.

Две лучшие подруги – как девушки называют себя сейчас – все-таки были. Одна из них даже вспоминает, что видела Катю незадолго до исчезновения.

- Я тогда в больнице лежала, сына родила как раз. Она была со мной, а потом сказала, что поедет к сестре в Ленинский район. Сказала, что еще приедет навестить, но больше не появлялась. Ее нигде не было, мы ее потеряли. Вместе с подругой звонили, писали, но Катя не отвечала. Ездили, искали, но ее нигде не было. С ее сестрой после 2009-го года мы не общались, дядю с тетей я тоже больше не видела.

Похититель

Дальше – уже известно. 19-летняя Катя встречает на вокзале 37-летнего Владимира Ческидова. Тот живет с мамой в частном доме в поселке Смолино. О нем известно, что в молодости переехал жить в Москву с женой. Там был судим за разбой, пострадал в драке. Много слухов в поселке ходило про его жену – вроде как, выпала из окна, чуть ли не по кусочкам собирали. Кстати, Владимир женат до сих пор – его супругу нам удалось найти в Екатеринбурге. Здесь, в полубичевском бараке она живет с очередным мужчиной. Поговорить с ней пока не удалось: дома она появляется не часто.

Сам Владимир в какой-то момент вернулся в Смолино. Тогда – еще к матери и отцу. Дом на две половины, жили, не сталкиваясь в коридоре. В 2009 году после знакомства на вокзале он привел именно сюда Екатерину. Что сказал родителям? Непонятно. Сама пленница убеждает, что он сразу закрыл ее в комнате и никуда не выпускал

Сам он в последнее время не появлялся на улице, а раньше общался с людьми, до этого – учился в местной школе. Тут его вспоминают по-разному. Кто-то говорит хулиган, оторва, жестокий.

Кто-то наоборот подчеркивает: обычный, даже забитый. Больше всех его, наверное, знала близкая подруг матери Валентины, Любовь. Она говорит, что Владимир был человеком верующим, подарил ей иконку. Помогал матери по дому, возился в саду – непременно в рубашке, чистый, опрятный. Говорят, такая страсть к порядку – часто признак маниакальной натуры.

Диски с порно и намордники в комнате

При обыске силовики нашли настоящую комнату- темницу. На полу матрас, на окнах решетки. В комнате – два фалоимитатора, диски с порно, намордники, фиксаторы, которыми Владимир приковывал пленницу к столешнице. Сложно представить, что за эти 14 лет пришлось пережить Кате, которая знала – ей никто не поможет, подчинялась маньяку, делала все, что он прикажет. Почему не сбежала? Не в подвале сидела, люди вокруг. По однойверсии, физически было невозможно, по другой, боялась попытки – найденные в городе останки подтверждают рассказ об убитой женщине - с ней маньяк расправился на глазах новой жертвы. Кто такая эта убитая, известно ее имя, Оксана, пока неясно, в этом еще предстоит разобраться полиции. И не могла об этом не знать мать, которая сейчас уверенно заявляет: мой сын хороший.

Она, кстати, после суда отправилась не в опечатанный дом, а в квартиру в Челябинске, которую ранее сдавала мигрантам. Живет сейчас бок о бок с жильцами. С журналистами разговаривать отказывалась. Лишь бросила:

– Мой сын был на виду всю жизнь! Он непьющий, некурящий, никого в жизни не обидел: ни маму, ни папу, ни девушку. У нас в поселке друг друга все знают, и знают, какой мой мальчик. Я вообще удивлена, как можно что-то плохое сказать про моего сыночка? – заявила Ческидова.

Она, кстати, рвется общаться с соседями. И удивляется, что те не идут на контакт. Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение, изнасилование и убийство.

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.

Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.

Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение, изнасилование и убийство. Несмотря на то, что его мать Валентина проходит соучастницей по делу о похищении, ее освободили в зале суда. Она вернулась в свою квартиру по месту прописки. А вот самого маньяка Владимира отправили в СИЗО на два месяца. В суде Валентина Ческидова заявила, что пленница у них жила как королева.

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