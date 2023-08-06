Куклы, тараканы и фиксатор для пленницы: фото комнаты, где челябинский маньяк 14 лет держал свою жертву

Комната в ужасном состоянии, а в центре коллажа - тот самый фиксатор. Фото: скриншот видеорепортажа канала «Россия 1»

В сети появились фото комнаты, где челябинский маньяк 14 лет держал свою жертву. На суде его мать заявила, что девушка «жила как королева». Однако, королевскими эти условия назвать сложно: грязь, тараканы, а на окнах решетки.

В условиях полной антисанитарии развелись огромные жирные тараканы. Фото: скриншот видеорепортажа канала «Россия 1»

Владимир Ческидов запрятал свою пленницу надежно. 14 лет девушка жила в небольшой комнатушке за кухней. Вероятно, раньше здесь была кладовка. А теперь тараканы, советские куклы, фото из журналов 18+ и грязь. Под паласом пол, который можно очистить только ножом. Обои подраны – кое-где виднеется уже сруб дома. А на потолке звезды и ракеты из фольги, а также надпись «Бесконечная вселенная». Жуть.

На потолке надпись «Бесконечная Вселенная» и аппликации. Фото: скриншот видеорепортажа канала «Россия 1»

Кстати это были единственные звезды, которые на протяжении 14 лет видела Катя. Ведь на старых окнах, помимо решеток, еще и шторы с двух сторон: в комнате и между двумя рамами. Наверное, чтобы девушку точно никто не увидел.

Окна, выходящие в огород. Фото: скриншот видеорепортажа канала «Россия 1»

Вся комната завалена вещами, дисками и старыми советскими куклами, часть которых голая. Страшно подумать, зачем они понадобились 51-летнему мужику, когда он оставался наедине со своей пленницей.

Игрушки, газеты, вещи, пульт от телевизора (которого в комнате нет) и диски свалены в одну кучу на импровизированной кровати. Фото: скриншот видеорепортажа канала «Россия 1»

Кое-что следователи уже успели забрать из дома. Например, специальную конструкцию, которой маньяк фиксировал Катю, когда уходил. Хваленный матерью строитель соединил две доски дсп, прикрепил к ним металлические фиксаторы, а для головы соорудил коробку, рот жертвы заклеивал скотчем. Видимо, это еще и та самая столешница, на которой он насиловал Катю.

А этой конструкцией маньяк фиксировал Катю, для головы - отдельная коробка. Фото: скриншот видеорепортажа канала «Россия 1»

А прямо под ее комнатой, в подполе, стояла кастрюля с ее соратницей по горю – Оксаной. Эту женщину Ческидов убил примерно в 2011 году, при помощи Кати расчленил и пытался сжечь. Но все было тщетно. Поэтому кости сначала спрятал в сарае, где и произошло убийство, а уже потом перенес в дом.

В этом грязном сарае Владимир убил Оксану, останки которой нашли в кастрюле в подполе. Фото: скриншот видеорепортажа канала «Россия 1»

Сейчас следователи перекапывают огород Ческидовых. Возможно, ищут других жертв.

В прошлые выходные из дома в челябинском поселке Смолино сбежала жертва бездушного чудовища. 14 лет Владимир держал в плену, избивал и насиловал измученную женщину. В прошлые выходные мать Владимира вызвала врачей из-за того, что у сына обострилось психическое заболевание, изверга увезли до того, как он успел закрыть свою жертву в комнате.

Сейчас полицейские Челябинской области вместе с коллегами из СК устанавливают все обстоятельства резонансного преступления. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). К работе подключены наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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