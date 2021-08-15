Масочный режим соблюдают в основном только официанты и продавцы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжаются антирекорды по коронавирусу — растет заболеваемость и смертность. Управление Роспотребнадзора признало ситуацию с заболеваемостью неблагополучной. Но туристов это не останавливает. В жаркие выходные южноуральские горы, реки и озера заполонили отдыхающие. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 16 августа.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт объяснила пугающую статистику смертности. Ведь последние недели третьей волны оказались с самым большим числом смертей от коронавируса.

— Сначала идет рост заболеваемости, а увеличение смертности запаздывает на две-три недели, — объяснила Ирина Гехт. — Эти процессы мы видели и раньше. Связано такое запаздывание в статистике с тем, что пациент какое-то время проходит лечение, находится на ИВЛ. Сейчас тяжесть заболеваемости выше, чем ранее. И то, что мы сейчас будем фиксировать рост смертности, вполне объяснимо и сопоставимо с прошлыми периодами.

Инфографика: yandex.ru/covid19

В Челябинской области проверят эффективность вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона». У сделавших прививку с использованием этого препарата измерят уровень антител. Чтобы сдать кровь на анализ, вакцинированным «ЭпиВакКороной» необходимо обратиться с данными о прививке в поликлинику по месту жительства.

В Челябинской области скорые снова начали выстраиваться в очереди на КТ. Как сообщают наши читатели, в Магнитогорске рядом с Центральной медсанчастью одновременно может скапливаться до 10 машин, с каждым днем их количество увеличивается. Но в учреждении и Минздраве уверяют, что поводов для беспокойства нет.

Кстати, компьютерная томография легких, которую используют, в том числе, для выявления коронавируса и его последствий, в Челябинской области обойдется минимум в 1,9 тыс. рублей, если выполнять ее на платной основе, по инициативе пациента. Данные о стоимости обследования в разных медучреждениях обнародовала региональная контрольно-счетная палата. Публикуем стоимость обследования.

Владельцы ресторанов и кафе в Челябинской области могут быть спокойны. В регионе даже не рассматривают вопрос о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения заведений общественного питания.

Национальный парк «Таганай» попал в десятку самых посещаемых заповедников России. Только за два летних месяца там побывали более 50 тысяч туристов, это почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.

А на озере Увильды в выходные состоялся Первый Кубок губернатора по парусному спорту.

На Увильдах состоялась красивая регата. Фото: читатель КП

В социальных сетях ленты заполнились фотографиями с отдыха. В жаркие выходные многие выдвинулись на пляжи, а любители активного отдыха на сплавы по реке Ай.

— Движение на реке больше, чем на Свердловском проспекте в Челябинске, — добавляют туристы.

На Айских притесах полно туристов. Фото: читатель КП

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