Челябинск отмечает 285-летний День города: праздник без звезд, новая набережная и фигурное катание

Украшением праздничной программы стали контрольные прокаты фигуристов. Фото: Кирилл Садыков, Валерий Звонарев
Сегодня, 11 сентября, Челябинск празднует День города. За 282 лет наш город превратился из маленькой крепости (вот где она стояла) в город-миллионник. Праздничная афиша в этом году запомнилась лишь праздничным логотипом, в котором дизайнеры попытались совместить 285 и 2021, а получилось SOSI и опять прославились на всю страну.
285 или SOS?
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Второй год подряд на День города в Челябинск не приезжают звезды (а вот кто был в предыдущие годы). В прошлый раз было ностальгическое выступление команды КВН «Уездный город» (и вот как они живут сейчас). Сегодня из-за холодов отметили выступление государственного русского народного оркестра «Малахит» и перенесли на 14 сентября.
За филармоний появилась модная набережная
Фото: Кирилл САДЫКОВ
А вот рабочим пока не до праздника — открытие через неделю
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Второй год подряд в Челябинске реализуются масштабные проекты по благоустройству и в праздничный день для горожан открыли новую набережную. Правда торжественная церемония состоится через неделю. А также открыли пешеходный переход на Кирова. Читатели КП шутят: «После Дня города зебру оставят?».
Несмотря на собачий холод, на пешеходной Кировке полно людей. Днем там прошел городской конкурс-пленэр «Челябинск... С любовью!» Вечером здесь прошел финал конкурса «Песня года», а затем фестиваль команд КВН «Кубок Челябинка».
На Кировке прошел конкурс-пленэр «Челябинск... С любовью!»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Юные артисты порадовали зажигательным выступлением
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Украшением праздника стали Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.
Контрольные прокаты с участием звезд фигурного катания стали украшением сегодняшнего праздника
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фигуристы заявили: «Челябинцы тоже стали частью нашей программы»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Что остается неизменным, так это праздничный салют, который с нетерпением ждут горожане. На этот раз из-за него перекроют не только дорогу, но и реку Миасс. Кстати, в соседнем Екатеринбурге, который не так давно отпраздновал 298-летие, запуск фейерверков заменили цифровым салютом на башне связи.
Но даже погода не смогла испортить праздник
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Светящиеся шарики — обязательный атрибут Дня города
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Как назло сегодня собачий холод
Фото: Кирилл САДЫКОВ
День рождения — грустный праздник
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Может хоть в следующем году приедут звезды?
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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