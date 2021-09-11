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Общество11 сентября 2021 19:19

Челябинск отмечает 285-летний День города: праздник без звезд, новая набережная и фигурное катание

Собрали для вас самые яркие моменты праздничных мероприятий
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Украшением праздничной программы стали контрольные прокаты фигуристов. Фото: Кирилл Садыков, Валерий Звонарев

Украшением праздничной программы стали контрольные прокаты фигуристов. Фото: Кирилл Садыков, Валерий Звонарев

Сегодня, 11 сентября, Челябинск празднует День города. За 282 лет наш город превратился из маленькой крепости (вот где она стояла) в город-миллионник. Праздничная афиша в этом году запомнилась лишь праздничным логотипом, в котором дизайнеры попытались совместить 285 и 2021, а получилось SOSI и опять прославились на всю страну.

285 или SOS?

285 или SOS?

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Второй год подряд на День города в Челябинск не приезжают звезды (а вот кто был в предыдущие годы). В прошлый раз было ностальгическое выступление команды КВН «Уездный город» (и вот как они живут сейчас). Сегодня из-за холодов отметили выступление государственного русского народного оркестра «Малахит» и перенесли на 14 сентября.

За филармоний появилась модная набережная

За филармоний появилась модная набережная

Фото: Кирилл САДЫКОВ

А вот рабочим пока не до праздника — открытие через неделю

А вот рабочим пока не до праздника — открытие через неделю

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Второй год подряд в Челябинске реализуются масштабные проекты по благоустройству и в праздничный день для горожан открыли новую набережную. Правда торжественная церемония состоится через неделю. А также открыли пешеходный переход на Кирова. Читатели КП шутят: «После Дня города зебру оставят?».

Несмотря на собачий холод, на пешеходной Кировке полно людей. Днем там прошел городской конкурс-пленэр «Челябинск... С любовью!» Вечером здесь прошел финал конкурса «Песня года», а затем фестиваль команд КВН «Кубок Челябинка».

На Кировке прошел конкурс-пленэр «Челябинск... С любовью!»

На Кировке прошел конкурс-пленэр «Челябинск... С любовью!»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Юные артисты порадовали зажигательным выступлением

Юные артисты порадовали зажигательным выступлением

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Украшением праздника стали Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

Контрольные прокаты с участием звезд фигурного катания стали украшением сегодняшнего праздника

Контрольные прокаты с участием звезд фигурного катания стали украшением сегодняшнего праздника

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фигуристы заявили: «Челябинцы тоже стали частью нашей программы»

Фигуристы заявили: «Челябинцы тоже стали частью нашей программы»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что остается неизменным, так это праздничный салют, который с нетерпением ждут горожане. На этот раз из-за него перекроют не только дорогу, но и реку Миасс. Кстати, в соседнем Екатеринбурге, который не так давно отпраздновал 298-летие, запуск фейерверков заменили цифровым салютом на башне связи.

Но даже погода не смогла испортить праздник

Но даже погода не смогла испортить праздник

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Светящиеся шарики — обязательный атрибут Дня города

Светящиеся шарики — обязательный атрибут Дня города

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как назло сегодня собачий холод

Как назло сегодня собачий холод

Фото: Кирилл САДЫКОВ

День рождения — грустный праздник

День рождения — грустный праздник

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Может хоть в следующем году приедут звезды?

Может хоть в следующем году приедут звезды?

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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