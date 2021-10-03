Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 4 октября 2021: антирекорд по заболеваемости и слухи о введении QR-кодов

Вы все еще не носите маски? Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области заболеваемость коронавирусом резко возросла. К концу недели было зафиксировано рекордное число заразившихся за сутки — 391 человек, среди них четверо школьников. При этом QR-коды вводить повсеместно региональные власти пока не намерены, как и вводить запрет на массовые мероприятия. Собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 4 октября 2021 г.

Антирекорд по заболевшим

Резкий рост начался в разных регионах России, в том числе в Челябинской области. Его прогнозировали перед началом проведения выборов, но связан ли он именно с этим — неизвестно. Врачи отмечают, что осенью традиционно снижается иммунитет, поэтому люди более склонны к вирусным заболеваниям.

Пик был достигнут 3 октября, когда суточная заболеваемость составила + 391 случай. Свободный коечный фонд в настоящее время составляет менее 2%. При этом в регионе растет смертность среди тех, у кого ковид был единственным заболеванием.

Инфографика: коронавирус74.рф

Из-за роста заболеваемости мы вновь вернулись к проблемам с вызовом скорой помощи. Люди часами не могут дозвониться, чтобы вызвать врача. Для того. чтобы исправить ситуацию, власти снова прибегли к помощи студентов-медиков. Они помогут разгрузить колл-центры.

Болеют и привитые

Коронавирусом начинают заражаться те, кто получил двойную прививку. Среди таких мэр Озерска Евгений Щербаков. Он поделился размышлениями, насколько странно ведет себя болезнь из Китая и о поведении организма при контакте с инфицированным. Он отмечает, что вирус будто сам выбирает, кого заразить.

Будет ли QR-коды

Кстати, в Курганской области с 4 октября посещать культурные и спортивные заведения смогут только те, кто привился против коронавируса, недавно переболел им или имеет справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

Власти Челябинской области пока не спешат с новыми ограничениями. Пока QR-коды нужно предъявлять только тем, кто хочет посмотреть домашние игры «Трактора». Шума наделала информация о пропусках по коду в Магнитогорске. Оказалось, что власти только высказались о готовности перейти к такому формату, но только после решения на уровне региона.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт заявила, что неблагополучная ситуация по заболеваемости к введению новых ограничений — посещению кафе и кинотеатров по QR-кодам — пока не приведет. Но при этом вспомнила фразу Дмитрий Пескова о том, что непривитым людям будет жить сложнее.

Помощь беременным и детям

В группе риска оказываются беременные женщины. В течение года мы рассказывали, как врачам приходилось бороться за жизнь малышей и молодых мам. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели более 3000 беременных. Процент вакцинированных среди них очень низкий, но власти региона планируют исправить ситуацию. Кроме того, в регионе выделили миллион рублей на закупку антибиотиков для детей с коронавирусом.

Где измерить сатурацию

Если вы подозреваете, что заболели коронавирусом или тяжело перенесли простуду, стоит изменить сатурацию, то ест уровень кислорода в крови Это можно сделать в аптеках. Главное - не приходите на исследование в острой фазе заболевания. Адреса можно посмотреть по ссылке.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 4 октября 2021 г.

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