Бездомного, напавшего на 8-летнюю девочку в Челябинске, убили в СИЗО

Задержать маньяка помогли жители. Фото: Подслушано ЧМЗ (Official)/vk.com

В Челябинском СИЗО №1 сокамерник убил подследственного — бездомного, задержанного за нападения на восьмилетнюю девочку в подъезде жилого дома на ЧМЗ. Первой версией был суицид, но затем на теле заметили следы удушья.

— По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105. Подозреваемый допрошен, — сообщил КП-Челябинск официальный представитель СК СРК по Челябинской области Владимир Шишков.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, 53-летний бездомный напал на восьмилетнюю девочку на глазах у ее матери в подъезде многоквартирного дома на улице Винницкой. По словам очевидцев, у мужчины в этот момент были спущены штаны. Женщина попыталась защитить дочь, нападавший несколько раз ударил ее и бросился бежать.

На шум отреагировали соседи и прохожие. Во дворе кто-то подставил мужчине подножку, тот упал. Подоспевшие горожане связали его и дождались приезда полиции. В кармане у маньяка нашли нож.

Позже выяснилось, что бездомного прежде судили за изнасилование, разбой и причинение вреда здоровью. На свободу он вышел лишь недавно, а до 2025 года должен был находиться под административным надзором.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста. Расследование взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

ЧЕТВЕРТОЕ ЧП В СИЗО

Отметим, что это уже четвертое по счету громкое ЧП в СИЗО №1. В июле там покончили с собой 50-летний член ОПГ, осужденный за разбой и бандитизм, и экс-силовик, жестоко зарезавший бывшую жену из ревности. В ноябре там свел счеты с жизнью челябинец, инсценировавший похищение сына сожительницы, это произошло вскоре после вынесения приговора.

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