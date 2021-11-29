Челябинец, инсценировавший похищение сына сожительницы, покончил с собой после вынесения приговора

Медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Челябинец Евгений Гаврилов, который вместе с сожительницей Татьяной Пупышевой расправился над ее ребенком, а затем инсценировал похищение малыша, найден мертвым в СИЗО №1. Предварительная причина смерти: суицид. Инцидент произошел в субботу, 27 ноября, то есть через два дня после вынесения приговора.

— На место происшествия незамедлительно прибыли медицинские работники режимного учреждения. Были проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Сейчас сотрудники ГУФСИН и следственный органы проверки.

Напомним, Евгения Гаврилова приговорили к 9 годам 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Татьяне Пупышевой дали 9 лет колонии общего режима. Суд состоялся в минувший четверг. Однако пока приговор не вступил законную силу, мужчина оставался в статусе подследственного и находился в СИЗО.

Жуткая история произошла в конце октября прошлого года. Молодая мать обратилась с заявлением в полицию о похищении семимесячного младенца. Утверждала, что на нее напали грабители, забрали переноску с сыном, деньги, ключи и телефон. По тревоге подняли десятки полицейских.

Однако позже выяснилось, что мать выдумала историю с похищением, а на самом деле вместе с сожителем избили мальчика, нанеся ему множественные удары по голове, от чего тот умер. Чтобы замести следы, они выбросили его тело в реку Миасс.

Выяснилось, что малыша уже забирали у матери и он провел пять месяцев в доме малютки. К сожалению, его возвращение в семью закончилось трагедией. Мы собрали подробную информацию о семье.

Отметим, что это далеко не первый случай суицида в изоляторах за последнее время. В июле в том же СИЗО №1 покончили с собой 50-летний член ОГП, осужденный за разбой и бандитизм, и экс-силовик, жестоко зарезавший бывшую жену из ревности.

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