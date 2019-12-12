Быть или не быть: нужны ли Челябинской области частные дома для престарелых

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-12T10:39:54+03:00

Пансионат для престарелых и инвалидов «Радуга Урала» — единственное частное учреждение в Челябинской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чиновники проверят все дома, в которых живут старики

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В начале ноября в Челябинске разразился скандал. Областная прокуратура проверила нелегальный дом инвалидов «Золотая Осень» и нашла массу нарушений. Люди оказывались там не по собственной воле и содержались в антисанитарных условиях: не было нормального питания, одежды, медицинской помощи. Экстренно всех постояльцев госпитализировали в челябинские больницы и разместили в социальных учреждениях. Против владелицы нелегального дома престарелых было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время в Челябинской области работает 23 стационара для пожилых граждан, два геронтологических центра, 11 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также социальный дом инвалидов для отбывших наказание. Чиновники проверят все легальные и нелегальные пансионаты.

Журналисты Polit74.ru приводят мнение Светланы Кутеповой, учредителя частного дома престарелых «Радуга Урала», в котором недавно прошла областная ревизия.

— Если человек открыл нелегальный дом престарелых, сэкономил на питании и обслуживающем персонале, заработал какие-то деньги, то они не будут такими большими. Проверка проходит — его закрывают, все вложения пропадают. Но есть другой вариант — легализовать свой бизнес. Конечно, это потребует больше времени и средств, но зато у тебя будет стабильный доход. Поэтому легализоваться важно.

Добавим, что пансионат для престарелых и инвалидов «Радуга Урала» — единственное частное учреждение в Челябинской области, которое входит в областной реестр поставщиков социальных услуг. В поселке Солнечный открылся в 2015 году, и сейчас в нем живут 35 пожилых людей и инвалидов. «Радуга Урала» имеет лицензию на оказание медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU