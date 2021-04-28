Суд отказался смягчать приговор бывшему мэру Челябинска Евгению Тефтелеву

Тефтелева отправили в колонию за взятку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня Седьмой кассационный суд Челябинска рассматривал апелляцию по делу бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Адвокаты пытались смягчить приговор, который назначили экс-градоначальнику, однако суд оставил наказание без изменений, внеся лишь некоторые правки в сам приговор.

— Доводы кассационной жалобы оставлены без удовлетворения. Суд внес изменения в части порядка уплаты штрафа и наложения ареста на имущество осужденного, — уточнили в пресс-службе Седьмого кассационного суда.

Напомним, по версии следствия, бывший начальник капстроительства Евгений Пашков и бывший мэр Евгений Тефтелев получили взятку в размере 2,5 млн рублей. Эти деньги они вымогали у директора строительной организации Сергея Селищука, который занимался строительством новой школы в 54 микрорайоне. Пашков отказался сотрудничать со следствием и признавать свою вину. Что касается Селищука, то он освобожден от ответственности за дачу взятки, поскольку сам обратился в органы и дал показания против Тефтелева с Пашковым.

Тефтелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, поэтому его дело рассматривалось отдельно. На протяжении всего расследования бывший мэр признавал свою вину в полном объеме и давал показания.

На время следствия счета экс-мэра, общая сумма которых превышала 60 млн рублей, арестовали, а самого Тефтелева отправили под домашний арест.

Уголовное дело Тефтелева поступило в суд 27 августа, а первое заседание прошло 22 сентября. Тогда его пришлось перенести, поскольку стороны были уведомлены менее чем за пять суток до заседания.

На втором заседании 8 октября были озвучены показания подсудимого против действующего мэра Натальи Котовой и бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова. Тогда же стали известны подробности, как Тефтелев и Пашков получали взятку. В результате Тефтелеву назначили штраф в размере 37,5 млн рублей и отправили в колонию на 3 года. Что касается Пашкова, то его отправили в колонию на восемь лет.

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