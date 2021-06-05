На ПМЭФ-2021 Текслер рассказал о экологических программах Челябинской области

Губернатор выступил на панельной сессии, посвященной решению проблем загрязнения воздуха. Фото: gubernator74.ru

Челябинская область — исторически крупный промышленный регион. Сейчас важно, чтобы все предприятия на Южном Урале были экологически чистыми. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем выступлении на панельной сессии ПМЭФ-2021, посвященной решению проблем загрязнения воздуха.

— Технологии для решения задачи есть. Например, проект «белой металлургии» ЧТПЗ, где выбросов нет, действует оборотное водоснабжение, люди работают в белых халатах, — подчеркнул губернатор.

В решение важных задач в рамках нацпроекта «Экология» Челябинская область включена с 2019 г. Важнейшая задача — снизить выбросы в атмосферу на 20% до конца 2024 г. Однако Алексей Текслер ужесточил требования для промышленников: не менее 31% в Челябинске и 22% в Магнитогорске.

По инициативе губернатора Челябинская область, первой в стране, разработала региональный экологический стандарт. Он утвержден в декабре прошлого года и содержит требования, ранее не вошедшие в региональное и федеральное законодательство.

В числе мер по регулированию ситуации — четырехсторонние соглашения с промышленниками по снижению выбросов и минимизации воздействия на окружающую среду: подписано 49 соглашений.

Контроль за исполнением взятых предприятиями обязательств возможен благодаря действующей территориальной системе мониторинга воздуха. В ее арсенале, например, стационарные и передвижные посты лабораторного наблюдения. В 2017 г. был один передвижной пост. Сегодня — два передвижных поста, девять стационарных, десять «сигнальных». Данные собирает информационно-аналитический центр. Вся информация онлайн доступна в открытом режиме.

В обширную тему экологического развития региона включена задача перехода на модель экологичного транспорта. Для Челябинска приобретают автобусы на газомоторном топливе; обновляют троллейбусный парк. Важным вкладом явится реализация проекта по интеграции линии метрополитена в действующую трамвайную сеть. Город получит новый вид транспорта — метротрамвай.

Завершается рекультивация свалки в Челябинске. Годовой совокупный объем выбросов снизится почти на 63 тыс. т, или на 22% от общего экологического эффекта по комплексному плану Челябинска. На очереди — рекультивация Магнитогорской городской свалки: ее планируется закрыть к концу 2021 года.

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