Песков объяснил, почему Кремль пока что не предоставил поддержку для пострадавших от лесных пожаров в Челябинской области

Владимир Песков.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не просил федеральной помощи для погорельцев. Как пишет столичная редакция КП со ссылкой на пресс-секретаря лидера государства Дмитрия Пескова, региону требуется время, чтобы определить ущерб от лесных пожаров.
— Они не могли об этом договориться в ходе телефонного разговора, тем более что пожары продолжаются, и пока, конечно, регион не может так на ходу, на бегу сформулировать четко потребности в помощи, — сообщил Дмитрий Песков.
Напомним, общая площадь, пройденная огнем, составила более 14 тыс. га. В Джабыке и Запасном сгорели десятки построек. При этом удалось отстоять более 1800 жилых домов. Предварительная причина — сухие грозы.
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