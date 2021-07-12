Песков объяснил, почему Кремль пока что не предоставил поддержку для пострадавших от лесных пожаров в Челябинской области

Владимир Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не просил федеральной помощи для погорельцев. Как пишет столичная редакция КП со ссылкой на пресс-секретаря лидера государства Дмитрия Пескова, региону требуется время, чтобы определить ущерб от лесных пожаров.

— Они не могли об этом договориться в ходе телефонного разговора, тем более что пожары продолжаются, и пока, конечно, регион не может так на ходу, на бегу сформулировать четко потребности в помощи, — сообщил Дмитрий Песков.

Напомним, общая площадь, пройденная огнем, составила более 14 тыс. га. В Джабыке и Запасном сгорели десятки построек. При этом удалось отстоять более 1800 жилых домов. Предварительная причина — сухие грозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все новости — в онлайн-трансляции.

Восстановить паспорт, права и получить матпомощь: куда обращаться погорельцам Челябинской области.

На юге Челябинской области потушили открытый огонь.

Огневой шторм не потушить, поэтому защищали дома: в МЧС России рассказали, сколько зданий уберегли от пожара в Челябинской области.

Лесные пожары в Челябинской области, последние новости на 11 июля 2021: один погибший, 18 пострадавших и выплаты погорельцам.

Дома сгорели дотла, земля вокруг выжжена: фото последствий лесных пожаров из поселка Джабык Челябинской области.

«Там ничего не осталось»: жители сгоревших поселков Челябинской области рассказали, как спасались от огня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru