В деле о границах городского бора в Челябинске появились новые документы

В документах письма из министерства природы и от замгубернатора Фото: архив "КП"

В понедельник, 6 сентября, Областной суд начал повторно рассматривать дело об изменении границ челябинского бора. Его, напомним, вернул Седьмой кассационный суд.

Заседание длилось всего несколько минут. Судья приложил к делу кипу новых документов, которые, как он заявил, могут существенно повлиять на решение. Речь идет о письмах из министерства природы и от заместителя губернатора. Следующее заседание назначено на 21 сентября.

— Сегодня к коллективному иску присоединились еще одиннадцать человек. Благодарим с коллегами за вашу поддержку! В дело поступил долгожданный отзыв Министерства природных ресурсов и природопользования РФ по иску. Минприроды РФ поддержало нашу позицию по делу и сообщило суду, что министерство еще 27 апреля 2021 года отказало в согласовании решения ЗСО об изменении границ бора. Надеемся, что позиция министерства останется неизменной и в других делах по защите бора, — рассказал экоактивист, правозащитник Владимир Казанцев.

Между тем, 27 августа Верховный суд отказал активисту Андрею Талевлину в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании на определение Седьмого кассационного суда. Он пытался оспорить решение о направлении дела на новое рассмотрение в Облсуд.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Скандал с бором разгорелся в декабре 2019 года. Тогда заявили о строительстве нового корпуса детской областной больницы, но, чтобы его возвести, придется вырубить деревья. Так как это особо охраняемая территория, необходимо изменить ее границы и исключить данный участок.

Одни челябинцы бросились защищать зеленую часть города, другие выступили за то, чтобы больница все-таки появилась — это же здоровье и жизни детей. Общественники и экологи попросили найти другое место или изменить проект, чтобы не задевать бор.

В итоге ЗСО в экстренном порядке изменило границы бора. Исключили несколько гектаров из памятника природы, где и должен быть возведен корпус. Границы бора при этом расширили, присоединив территории урочища «Монахи» и поймы реки Миасс.

Экоактивисты это решение оспорили в Челябинском областном суде. Однако их требования не удовлетворили. Тогда общественники обратились во Второй апелляционный суд, находящийся в Санкт-Петербурге, который встал на их сторону. Причем, во второй раз. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в тот же день заявила, что власти попытаются оспорить решение.

Отметим, торги на проектирование нового хирургического корпуса уже прошли. Их выиграла компания «ЕСК-проект». Стоимость контракта — 30 млн рублей. Кроме того, уже выделены деньги на строительство и названы сроки, когда объект будет готов.

Проект поддержал депутат Госдумы Николай Валуев. Бывший боксер даже лично приехал в Челябинск. Интересно, что сначала он выступил против, но затем заявил, что человек важнее природы. Подробнее — в нашем материале. Затем в Челябинский областной суд подали более 220 исков по делу об изменении границ городского бора.

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