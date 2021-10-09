Разработчик первой велосети в Челябинске о знаках на новой набережной: «Дорожки здесь не продумали изначально»

Знаки установили на протяжении всей набережной. Фото: Челябинский урбанист/t.me

На этой неделе на набережной реки Миасс установили знаки «Велодорожка». Общественность уже раскритиковала их, указывая, что, во-первых, они полноразмерные и портят общий архитектурный вид, а, во-вторых, могут стать причиной конфликтов, ведь набережная — это пешеходная зона, а велосипед — транспорт. В эфире радио «Комсомольская правда» мы поговорили об этом с городским проектировщиком, урбанистом, ведущим архитектором бюро Бюро MLA+ и создательницей первой велосети в Челябинске Натальей Пироговой.

— Главная проблема, с чем, кстати, была загвоздка и во время реконструкции Комсомольского проспекта, это отсутствие внятного и открытого проекта. Вопросы о том, как развести потоки, кто будет пользоваться велодорожками, возникают на начальном этапе разработки концепции, — рассказала Наталья Пирогова.

По ее мнению, набережная, которую сделали в Челябинске, шикарная. Но вот велодвижение появилось здесь в хаотичном порядке.

— Оно не было изначально продумано и заложено. Это видно. Знаки появились сейчас, потому что не подумали об этом, поздно поняли. Это не кто-то один виноват. Просто пропущен важный этап — работа с пользователями это велосети. Нужно было привлечь их, проговорить, как проектировать перекрестки, как люди поворачивают, какие линейные маршруты нужны.

Напомним, общественное движение «Дорогу велодорогам» разработало проект велосети для Челябинска пять лет назад. Но тогда проект не приняли во внимание, а попытка получить грант на его реализацию на пилотных участках тоже провалилась.

Кстати, велодорожкой за РК «Мегаполис» пользуются не только одни автомобилисты — по ней постоянно двигаются машины комплекса. Как нам пояснял глава района Виктор Ереклинцев, запретить им этого не могут, так как у РК здесь въезды на хоздвор. Правда, власти сказали, что изначально это учитывали.

Кстати, управление архитектуры Челябинска разрабатывает проект по созданию велодорожек в городе. Окончательный вариант должен будет представлен к концу текущего года. Об этом сообщали в августе.

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