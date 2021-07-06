Не развлечение, но средство передвижения: зачем губернатор Алексей Текслер пересел на велосипед

Губернатор пересел из служебного автомобиля на велосипед. Фото: gubernator74.ru

На минувшей неделе губернатор пересел из служебного автомобиля на велосипед. Глава региона ведет активный образ жизни, часто катается на велосипеде. Но в этот раз он отправился на нем в путь до работы, чтобы лично оценить, удобная ли городская среда в Челябинске для любителей двухколесного транспорта.

Велосипед все чаще становится не развлечением, а одним из видов транспорта. После поездки Алексей Текслер сделал выводы: город должен стать более дружелюбным к велосипедистам. Нужно больше велодорожек и велопарковок. Последние несложно устроить уже в этом году. Бордюрный камень нужно занижать, а съезды делать более удобными. Это важно не только велосипедистам, но и маломобильным людям, пенсионерам, мамам с колясками.

Мэрия Челябинска и других муниципалитетов получила поручение: разработать программу по развитию велосети с понятными ясными планами.

«Но все это полностью касается и других городов области. Программы развития велосети нужны всем. Муниципалитеты-лидеры получат финансовую поддержку», — сообщил в инстаграме губернатор.

Кстати, изучил глава региона и рейтинг лучших городов-миллионников для велосипедистов. Челябинск — в середине списка, что, увы, объективно — раньше об этом не задумывались. Большое исследование, подготовленное одним из сервисов по доставке еды и КБ «Стрелка», охватывает 15 городов-миллионников и определяет главные препоны и возможности в развитии велоинфраструктуры.

В топ-5 с высоким уровнем велосреды вошли Уфа, Пермь, Волгоград, Екатеринбург, Самара.

КАК УДЕРЖАТЬ МОЛОДЕЖЬ

Тем же днем губернатор побывал на «Московском урбанистическом форуме-2021», прошедшим в формате ВКС. В форуме участвовали представители федеральных органов исполнительной власти, регионов, российские и зарубежные эксперты стройиндустрии. Темой обсуждения стали крупнейшие инфраструктурные проекты, которые будут реализованы в стране в ближайшие годы по поручению президента.

Городская среда, как подчеркнул Алексей Текслер, есть один из факторов удержания жителей, особенно молодых, в регионах:

— Конечно, вопрос высокопроизводительных рабочих мест важен, но сегодня мы видим, как все больше и больше молодежь обращает внимание на развитие городских территорий. И здесь на первое место выходят вопросы благоустройства.

С участниками урбан-форума губернатор поделился впечатлениями о поездке на велосипеде по Челябинску:

— Я на работу приехал на велосипеде, и видны те проблемы, которые надо решать. Мы договорились с городом, будем реализовывать отдельную муниципальную программу по развитию велоинфраструктуры.

В мэрии Челябинска заявили, что для программы развития велодвижения, поручение по которой дал губернатор, четко пропишут мероприятия и сроки исполнения. Помимо вопроса создания объектов велоинфраструктуры в документ войдут вопросы о понижении тротуаров и приподнятых проездов, велопоручней, велопарковок. Важна тема появления сервисной инфраструктуры — станций техобслуживания велосипедов.

Кстати, обязательные условия для подрядных организаций по ремонту дорог — использование тротуарной плитки без фаски, занижение бордюров там, где это необходимо для комфортного передвижения велосипедистов, владельцев самокатов, маломобильных челябинцев.

Прошлым летом в Озерске после завершения рабочей части поездки губернатор и мэр Евгений Щербаков объехали муниципалитет для инспектирования городской среды. Маршрут глава региона составил по комментариям и обращениям озерчан в его адрес.

«ПРОШИТЬ ПРОСТРАНСТВО» ВЕЛОДОРОЖКАМИ

Сейчас в Челябинске строятся набережные на реке Миасс и озере Смолино. В планах — новый велопешеходный маршрут из центра, вдоль реки Миасс до Ленинградского моста. Реконструкция последнего завершится в 2022 г.

С ремонта пешеходных аллей началась реновация парка имени Тищенко в Металлургическом районе.

На Университетской набережной появится универсальный спортивный комплекс с ареной для игровых видов спорта на 5000 зрителей, с залами для командных видов спорта, единоборств, фитнеса. Будет аквазона с искусственной волной, пляжным волейболом, бассейном и другими направлениями, теннисные корты и пр. Спортивный город с центром Челябинска соединит пешеходный мост через Миасс по ул. Энгельса.

В Магнитогорске реализуется крупнейший проект по созданию нового общественного пространства — парка «Притяжение». Многофункциональная зона с образовательно-музейным центром, ландшафтным парком, детским крытым парком развлечений, спортивным центром, отелем появится на площади в 400 га, принадлежащей ММК. Парк «прошьют» велодорожками, в нем будет комфортно пешеходам.

КОГДА ОБНОВИМ ПАРК ТРОЛЛЕЙБУСОВ

В своем выступлении на урбан-форуме губернатор остановился на важнейшем направлении перемен в городской среде — модернизации системы общественного транспорта. Инфраструктурные кредиты — тот финансовый инструмент, который позволит реализовать задуманное. В городе обновятся трамвайная и троллейбусная системы, появится в завершенном виде метрополитен.

Глава региона заявил: за два года в Челябинске осовременят весь троллейбусный парк. В течение двух-трех лет — весь трамвайный парк.

— Сдерживающий фактор для обновления троллейбусного парка — отсутствие надлежащих депо. Они были в советское время, но сейчас необходимо строить новые, чтобы транспорт был чистый, а не стоял на окончании маршрутов. Развитие инфраструктуры предполагает полную замену контактной сети для троллейбусов. Мы ее расширим, потому что возникнут новые маршруты. Также будем заниматься инфраструктурой трамвайной, — сказал губернатор.

В 2021 г. по федеральной программе «Чистый воздух» будет приобретено 150 автобусов.

Завершение проекта строительства метрополитена тоже станет возможным благодаря инфраструктурным кредитам. Имеющуюся инфраструктуру подземки с возведением дополнительных составляющих впишут в действующую трамвайную сеть. Цена вопроса — 46 млрд руб.

Напомним, во время прямой линии со страной президент России Владимир Путин заявил: «Деньги у нас на это есть, не только для Челябинска, но и для других населенных пунктов, где существуют такие же проблемы». На исполнение глобальных инфраструктурных проектов в регионах федеральный бюджет выделит 500 млрд руб.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

Челябинская агломерация (Челябинск, Копейск, Сосновский район) получит новую маршрутную сеть, она уже разработана. Основная задача — рост пассажиропотока общественного транспорта на 20-30%. При этом наполняемость маршрутных такси уменьшится в два раза, в автобусах большой вместимости, наоборот, увеличится в два раза. В три раза станет больше пассажиропоток за счет обновления троллейбусов и трамваев.

В итоге мы планируем придать новый вид городу, увеличить пассажиропоток за счет того, что наши жители пересядут на современный, удобный и комфортный общественный транспорт.

МНЕНИЕ

Генеральный директор ГК «Москпроект-3» Анна Меркулова в рамках «Московского урбанистического форума-2021» подчеркнула: реализация в Челябинске проекта метротрамвая — современное решение:

— Считаю, что это решение мирового уровня. Поручение, которое дал президент руководству Челябинской области, и регион, и наша отрасль полностью готовы реализовать на высочайшем уровне, соответствующем современным мировым стандартам.

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