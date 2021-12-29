Челябинская страховая компания «АСКО», оставшаяся без лицензии, весной сократит 787 сотрудников

О сокращениях уведомили Центр занятости Фото: Анна ВОЛКОВА

В марте 2022 года челябинская компания «АСКО-Страхование», у которой 3 декабря отозвали лицензию, сократит 787 сотрудников. Уведомление размещено на сайте ГУ по труду и занятости населения Челябинской области. Всего среднесписочная численность сотрудников — 1100 человек.

Ранее в АСВ, которое назначено временной администрацией, сообщали, что работникам, которые не смогут сразу трудоустроиться на новое место, в течение трех месяцев с даты увольнения из страховой организации по их заявлению будет выплачиваться средний месячный заработок (статья 178 ТК РФ).

Напомним, 3 декабря Банк России сообщил об отзыве лицензии у старейшей страховой компании «АСКО» (ранее — «ЮЖУРАЛАСКО»). Такое решение приняли в связи с нарушением минимально допустимого значения нормативного соотношения собственного капитала. При этом полисы ОСАГО продолжат действие до конца срока.

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