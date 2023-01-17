В Челябинске выберут застройщиков для реновации участков на улице Пушкина и проспекте Ленина

Участки отдадут под застройку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 января в Челябинске состоятся два аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территорий, сообщают в мэрии. Речь идет об участке в 1,18 га в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова, а также об участке в 2,85 га на проспекте Ленина, напротив «Бовида».

На аукцион выставят участок площадью в 2,85 га напротив "Бовида". Фото: мэрия Челябинска

Начальная цена торгов по участку на Пушкина - 614,7 тыс. рублей, на Ленина - 1,6 млн рублей.

— Как пример успешной реализации КРТ – квартал «4 Ленина», где уже возводятся жилые дома, а первые жильцы заедут в конце года, - добавили в администрации Челябинска.

На Пушкина под реновацию попал участок площадью 1,18 га. Фото: мэрия Челябинска

Как ранее рассказывал замгендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов, в Челябинской области к 2030 году возведут более 3 млн квадратных метров жилья в рамках комплексного развития территорий.

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