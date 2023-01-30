Приехали: арбитражный суд признал банкротом «Челябметрострой»

Банкротство компании станет для кредиторов светом в конце тоннеля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Компанию «Челябметрострой», которая почти 20 лет занималась челябинской подземкой, признали банкротом. Арбитражный суд признал акционерное общество несостоятельным.

— Инициировать в отношении компании конкурсное производство сроком на 5 месяцев. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца, — цитирует «ФедералПресс» решение суда.

Конкурсное производство открыто до июня 2023 года. В ближайшее время все имущество компании будет выставлено на торги. Как сообщала ранее «Комсомолка», в конце 2021 года на «Челябметрострой» подали в суд несколько сотрудников компании. Они потребовали свою задержанную зарплату и компенсацию морального вреда.

Напомним, «Челябметрострой» с 2002 года занималось строительством, а затем и содержанием заделов под станции метрополитена. Лишь в 2020 году их вытеснили свердловские конкуренты.

Сейчас обслуживанием подземки занимается компания ОА «Челябинский метротрамвай». Они следят за оборудованием и подземными выработками, а также проводят вентиляцию тоннелей.

Челябинский метрополитен — один из самых старых долгостроев. Его начали строить еще в 1992 году, и за 30 лет поменялось несколько проектов. Но в прошлом году о нем заговорили всерьез после того, как Владимир Путин затронул тему метро на послании Федеральному собранию, а затем и во время прямой линии. В итоге решили соединить метро с трамвайной сетью и запустить его в 2025 году.

Одна из веток пойдет в Ленинский район по улице Дзержинского, что вызвало вопросы у жителей. Вот как прокомментировал ситуацию глава региона Алексей Текслер на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM):

— Улица Дзержинского достаточно широкая, и проектные решения, которые делаются, учитывают нормы. У нас город трамвайный и совершенно точно — хуже не будет. Если правильно уложить рельсы, выпустить на линию новые составы, движение получается практически бесшумное. И при этом появится возможность добираться из Ленинского района в центр города за гораздо меньшее время, чем сейчас.

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