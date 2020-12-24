В Челябинской области рост заболеваемости коронавирусом остается на прежнем уровне. На итоговой пресс-конференции губернатор уже оценил эпидситуацию и заверил, что здравоохранение справляется с притоком пациентов. Алексей Текслер также ответили и на другие вопросы, связанные с медициной, оптимизацией и новыми ограничениями. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 25 декабря 2020 г.На ранее утро 25 декабря минздрав зарегистрировал 311 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии диагноз подтвердили 33 961 жителю Челябинской области. За день из больниц выписали 154 пациента. Общее число выздоровевших составило 21 118 человек.За сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом. У шести женщин (79 лет, 67 лет, 70 лет, 73 года, 74 года, 82 года) и четырех мужчин (57 лет, 72 года, 59 лет, 61 год) новая инфекция стала основной причиной смерти. У пяти погибших были другие заболевания:— пациентка, 83 года: сахарный диабет, диабетическая нефропатия;— пациент, 88 лет: диффузный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий;— пациент, 84 года: острый тромбоз, сахарный диабет;— пациент, 84 года: атеросклеротическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность;— пациентка, 66 лет: сахарный диабет, атеросклероз аорты.Режим ограничений бессрочныйВ Челябинской области не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил на итоговой пресс-конференции.— Режим ограничений бессрочный, — сказал Алексей Текслер. — Мы его продлеваем, это касается в первую очередь категории 65+, чтобы они могли продлевать больничные листы. Мы не планируем ужесточать ограничения. Сейчас режим ограничения оптимальный. Мы рассчитываем, что успешно пройдем новогодние праздники, но у меня лично есть небольшое беспокойство. Я обращаюсь к жителям Челябинской области ответственно отнестись к своему здоровью в дни праздников.Медики, работающие в новогоднюю ночь, получат повышенные выплатыМедработники Челябинской области получат двойные выплаты за смену в новогоднюю ночь. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер.— Есть обычная ситуация, когда все, кто работает в праздничные дни, получают зарплату в двойном размере. Выплаты, которые идут через фонд социального страхования, предусмотрены в однократном размере. Президент принял решение об удвоении выплат, мы обязательно это сделаем в регионе, — заявил губернатор.Кстати, пресс-конференцию Алексей Текслер начала с объявления о том, что 31 декабря станет в Челябинской области нерабочим днем.Справляется ли медицина?Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, подводя итоги года, оценил эпидемиологическую обстановку в регионе. По его мнению, ситуация с коронавирусом стабильная.— Мы наблюдаем прирост в пределах 300-315 человек. Анализируем не только эти цифры, но и количество госпитализаций, количество звонков в скорую неотложную помощь. По этим показателям ситуация стабильная, — заявил глава региона.Алексей Текслер отметил, что число госпитализаций снизилось до пиковых значений октября-ноября. Пациентов с легкой формой лечат на дому, поэтому в больницах остается больше мест для тяжелых больных. Тем временем ковидные базы в Сосновском районе, Еткуле и Локомотивном готовятся вернуться к обычному режиму работы.Губернатор отказался от прививкиВ Челябинской области идет вакцинация против коронавируса. В первую очередь прививают врачей, педагогов, соцработников и полицейских, ведь они входят в группу риска по заражению. Как ранее отмечали в минздраве, желающих получить вакцину очень много. Тем не менее, губернатор Алексей Текслер отказался от дефицитной прививки и объяснил, почему.— Наши врачи меня уговаривают сделать прививку. Я по этическим соображениям пока не могу это сделать. Осознанно не делаю — я должен быть вместе со всеми. Сегодня мы прививаем группы риска. Я ни к врачам, учителям, полицейским не отношусь. По блату делать прививку я не хочу. Когда будем прививать широкий круг людей, я обязательно подам пример, сделаю прививку, — ответил Алексей Текслер.Строительство новых больницОтвечая на вопрос главного редактора КП-Челябинск Юлии Реутовой об оптимизации медицины, Алексей Текслер анонсировал строительство новых больниц в городах Челябинской области.— Больше 300 объектов будем ремонтировать, более 400 единиц техники планируем приобрести. По отдельной государственной программе запланировано строительство новых объектов — в Нязепетровске больничный корпус, поликлиники в Миньяре, в Красноармейском районе. Помимо первичного звена будем по отдельной госпрограмме строить ряд крупных больниц. Запланирована многофункциональная больница в Магнитогорске новая больница, там известная проблема — все корпуса построены в 30-40 годы. Понятно, что хоть модернизируй и не модернизируй. На примере новой инфекционной больницы в Малой Сосновке убедились, что люди хотят работать в современных условиях, — сказал губернатор.Медики украсили ковидные больницыВ Челябинской области медики решили создать праздничное настроение для коллег и пациентов. Ведь многие из-за коронавируса вынуждены отмечать Новый год в больницах. Ковидные отделения украшают аппликациями в виде снеговика и елочных игрушек, навогодним венком с шишками и бантами, и даже разукрашивают защитные костюмы. «Комсомолка» сделала подборку из ковидных госпиталей, которые доказывают, что праздник — в душе.Журналисты сдали тест на коронавирус, чтобы попасть на Чемпионат России по фигурному катаниюВ Челябинске начинается одно из самых ожидаемых спортивных событий — чемпионат России по фигурному катанию. Крупное событие состоится, несмотря на пандемию коронавируса. И чтобы снизить риски распространения инфекции, организаторы выстроили логистику так, что тренеры, спортсмены и судьи будут находится в «чистой» зоне. К ним подпустят только журналистов, но только тех, кто сдал тест на COVID-19.Результаты тестирования действительны только в течение трех дней. Условие непростое, учитывая загрузку лабораторий. Поэтому редакция «Комсомолки» тщательно изучала все нюансы проведения исследования, какой метод лучше — ПЦР и ИФА, как быстро выдают результаты.Кстати, фотограф КП-Челябинск Валерий Звонарев уже в 14 раз сдавал анализы. Работы много, как и контактов с людьми, поэтому перед съемкой предоставление отрицательного теста на коронавирус обязательное условие.Оркестр Росгвардии поздравил маленьких пациентов с Новым годомОркестр Росгвардии вместе с благотворительным фондом «Искорка» поздравили маленьких пациентов областной детской клинической больницы с Новым годом. Праздничное выступление устроили прямо под окнами учреждения. Главными гостями перфоманса, конечно, стали Дед Мороз и Снегурочка.— Росгвардейцы сыграли известные новогодние мелодии из фильмов и мультфильмов советских, российских, а также зарубежных авторов, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 25 декабря 2020 г.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru