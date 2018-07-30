Прощайся с лишним: современные технологии на страже красивой фигуры

30 Июль 14:46 2018-07-31T08:01:28+03:00

Правильное и здоровое питание, регулярные тренировки в спортзале и работа со своими эмоциями — наши «толстушки» взялись за себя со всей ответственностью. Поэтому на этот раз мы решили сделать девушкам сюрприз, отправив их в настоящий рай для тела. Посетив Мастерскую скульптуры тела Happy Form, наши героини узнали о самых современных способах борьбы с лишним весом и опробовали на себе чудодейственные аппараты.

От классики к новинкам

Мастерская скульптуры тела Happy Form предлагает все виды массажа: от классического общего массажа тела, до антицеллюлитного и лимфодренажного с применением различных техник для воздействия на определенные области тела.

Фото: Андрей АБРАМОВ.

Массаж можно назвать самым классическим способом для похудения и снижения объемов. Этот прием воздействия на тело возник еще в древнейшие времена. Уже тогда первобытные люди в разных странах мира использовали различные приемы растирания для достижения оздоровительного эффекта.

Многие древние техники, пришедшие из глубины веков, применяются до сих пор.

Однако наука не стоит на месте, и сейчас стали доступны новейшие разработки для формирования здорового и красивого тела.

Фото: Андрей АБРАМОВ.

LPG-массаж — одна из них. Эта технология многомерной механической стимуляции тканей позволяет практически безболезненно и за довольно короткое время убрать локальные жировые отложения и целлюлит, уменьшив объемы тела и вернув коже упругость.

Однако из-за большой популярности этого вида массажа на рынке появилось множество недобросовестных продавцов, предлагающих вместо качественного оборудования дешевую подделку. Как не нарваться на обман? Полезными советами поделились специалисты Happy Form.

Лже-LPG: как распознать подделку

Уважающая себя и своих клиентов студия красоты никогда не будет пользоваться сомнительным оборудованием. Ведь от этого зависит результат, который получит клиент, и репутация салона в целом.

Современная эстетическая медицина основана на аппаратной косметологии. И настоящее оборудование не стоит дешево: цена серьезной аппаратной системы может достигать нескольких миллионов рублей. Поэтому-то у недобросовестных владельцев салонов и возникает мысль — зачем переплачивать, если у более дешевых аналогов все работает по одной и той же технологии.

К сожалению, такая экономия может привести к негативным последствиям.

Какие вопросы стоит задать сотрудникам салона, предлагающим услугу LPG-массажа?

Во-первых, посмотрите на аппарат. Зачастую у «клонов» не указано название фирмы и серийный номер оборудования.

Во-вторых, поинтересуйтесь наличием сертификата на товар. Зачастую такового просто нет, либо вам могут показать поддельную ксерокопию.

В-третьих, стоимость аналогов может быть многократно ниже, чем цена оригинала. И если вам предлагают LPG-массаж по очень доступной цене — это повод насторожиться.

Более того, аппараты-клоны обычно собирают в кустарных условиях, их блоки питания не соответствуют правилам электробезопасности, а пластиковые манипулы могут травмировать пациента.

Лже-LPG можно узнать и по запаху. Аналоги делают из дешевого пластика, который при контакте с телом пациента выделяет «химический» аромат.

Почему же кустарные производители так любят копировать именно оборудование LPG? Ответ прост. Эта французская компания завоевала авторитет по всему миру, предлагая уникальные разработки. В штате компании работают специалисты, которые проводят серьезные научные и медицинские исследования. А все предлагаемые разработки являются атравматичными и обладают высокой эффективностью. Все эти сложнейшие технические решения просто невозможно скопировать с максимальной точностью.

Именно поэтому владельцы нечестного бизнеса и предлагают по сути пылесос, замаскированный под современный аппарат. И такая услуга в лучшем случае просто не даст никакого эффекта, а в худшем может нанести вред здоровью.

— Мы работаем исключительно на оригинальном оборудовании, которое имеет все необходимые лицензии и сертификаты. Приходите и убедитесь лично в эффективных методиках научных разработок, — приглашают специалисты Мастерской скульптуры тела Happy Form.

Фото: Андрей АБРАМОВ.

Эндосферотерапия: расстаемся с объемами без боли и сожаления

Современная индустрия косметологических услуг предлагает немало приемов, чтобы избавиться от целлюлита и ненужных объемов. И, пожалуй, самой современной, действенной и востребованной процедурой можно назвать эндосферотерапию. В основе этой технологии лежит использование компрессии вместо вакуума, что исключает травматичность и болезненность. Аппарат, который находится в Happy Form, практически единственный на Южном Урале. Опробовать его на себе в Мастерскую скульптуры тела нередко приходят представители медицинского сообщества.

Эндосферотерапия полезна посетителям, которым нужно уменьшить объем жировых отложений, повысить тонус кожи или убрать дряблость после резкого снижения веса.

Специальная насадка, похожая на множество пчелиных сот, имеет ролики, которые вращаются с заданной скоростью. Благодаря этому создается легкий пилинг кожи, а специалист может легко обойти проблемные участки на теле (например, сосудистую сетку или расширенные капилляры). При этом можно выбирать частоту вибрации с учетом индивидуальных особенностей, чтобы настроить комфортный режим обработки тела.

Эффект эндосферотерапия заметен уже после первой процедуры. А после шестого посещения снизившиеся объемы и пропавший целлюлит будут видны невооруженным взглядом. Всего же рекомендуется проходить 12 процедур, но курс подбирается индивидуально вместе со специалистом.

Противопоказаний к эндосферотерапии немного. К ним относятся острые инфекционные заболевания и воспаления на коже, в также онкозаболевания. С осторожностью к этой процедуре прибегают и во время беременности.

Эндосферотерапию в комплексе можно применять при омоложении кожи, а также ее любят спортсмены. После интенсивных физических нагрузок аппарат помогает снять напряжение в мышцах и восстановить их перед последующей тренировкой.

Как героиня проекта протестировала на себе чудо-аппараты, смотрите в нашем сюжете.

Героини проекта Новое тело с Комсомолкой в Мастерской скульптуры тела.

Тренировки будущего

Еще одна из востребованных услуг, которую предлагает Happy Form, это EMS-тренировки. Разрабатываемые специально для космонавтов, технология воздействия на мышцы импульсами перекочевала в медицину, а потом перешла в спорт и фитнес-индустрию.

Фото: Андрей АБРАМОВ.

Главный секрет EMS-тренировок — это специальный костюм с электродами. На протяжении тренировки электроды отправляют к мышцам импульсы аналогичные с теми, которые посылает нервная система. При этом человек выполняет обычные упражнения: приседания, подъем гантелей и прочее. Получается, что тело принимает двойную нагрузку: мышцы сокращаются от электрических импульсов и за счет выполнения физических упражнений.

Такие тренировки позволяют проработать даже глубокие мышцы, за счет чего улучшается сжигание жира, а тело приобретает выносливость и красивую рельефную форму. При этом позвоночник и суставы на EMS-тренировках получают щадящую нагрузку, что практически исключает вероятность травм.

Еще такие тренировки за короткий промежуток времени помогают добиться желаемого результата — красивого и здорового тела.

Пусть тело скажет «Спасибо!»

— Вообще я люблю массажи, но почему-то, пользуюсь этой возможностью крайне редко. Раньше, когда я худела, я не задумывалась об эффективности разных процедур, но в этот раз мне повезло. Студия «Happy form» стала для меня одним из любимых мест. Здесь можно расслабиться после тренировки, привести себя в порядок и «наградить» за тяжелый труд в зале. Классический массаж тела, например, позволяет узнать, какая из мышц нуждается в том, чтобы ее размяли. После такой процедуры тело совсем не болит и говорит «спасибо» за то, что ему уделили время. А «эндосфера» помогает бороться с проблемным зонами, и результат действительно есть, его даже можно не только увидеть, но и почувствовать, — делится впечатлениями наша героиня Каролина Барановская. — И самое главное, это особая атмосфера в студии. Я люблю, когда внимание уделяется только мне, и, приходя в Happy Form можно быть единственным клиентом, находящимся в студии в данный отрезок времени. Это, знаете ли, бесценно. Все пространство только для одного посетителя. Можно спокойно переодеться, пройти в массажный кабинет и ни о чем больше не думать…

Фото: Андрей АБРАМОВ.

Кстати, помимо всех перечисленных процедур, в Happy Form можно воспользоваться солярием, сделать лазерную эпиляцию, а также воспользоваться полным комплексом услуг косметологии.

Мастерская скульптуры тела Happy Form — это сочетание новейших технологий и достижений современной науки в области здоровья и красоты. И если для кого-то раньше красивая фигура была только мечтой, то теперь для ее осуществления нужно сделать лишь первый шаг.

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