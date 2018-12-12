Онкосреда. Синдром Анжелины Джоли, или почему так важно не рваться в королевы

Тройку «женских» злокачественных новообразований замыкает рак яичников. К сожалению, он никак не дает о себе знать, чем создает большие проблемы как для самой женщины, так и для онкологов. Почему это происходит и как бороться с этим недугом объяснят врачи-онкологи:

• Алла Сергеевна Доможирова, заместитель главного врача ЧОКЦОиЯМ по ОМР

• Валерия Владимировна Саевец, врач-онколог хирург.

Королева Англии Мария Тюдор, больше известная как Мария Кровавая, говорят, страдала именно этим недугом. После замужества подданные сначала радовались, что ее живот начал быстро расти. Но когда и через 10 месяцев, и через год роды так и не наступили, стало понятно, что беременность — мнимая. Королева мучилась от головной боли, лихорадки и бессонницы, потом стала терять зрение и вскоре умерла. Злопыхатели утверждали, что это божья кара. Однако медики считают, что это был один из первых, вполне возможно, известных случаев рака яичников в очень запущенной стадии. В наше время доводить до этого не стоит!

Сам по себе яичники — орган интересный, поэтому и локализация — сложная, непонятная. Ткань яичников состоит из разных зародышевых листков, поэтому и рак яичников бывает самым разнообразным с точки зрения морфологии (строения) — от аденокарцином до тератом. Вполне возможно, что нарушения закладки из примитивных клеток происходят еще на этапе формирования эмбриона (зародыша), а затем этот росток ткани и дает почву для развития опухоли.

На ранних стадиях лечения рака яичников можно ограничиться и операцией

Статистика. В Челябинской области рак яичников (РЯ) занимает восьмое место в структуре заболеваемости у женщин — не более 20 новых случаев на 100 тыс. женского населения в год. Постепенно это число увеличивается, при этом показатели смертности остаются стабильными. Пик заболеваемости приходиться на возраст 45-65 лет. Казалось бы, стоит ли тогда беспокоится. Вся сложность в том, что в более, чем в половине случаев РЯ — единственная опухоль, которая никак о себе не заявляет и не имеет своего достоверного метода скрининга. В половине новых случаев диагностируется уже на III — IVстадии заболевания, когда заявляет о себе проявлением асцита (жидкости в брюшной полости), увеличением печени за счет метастазов, болевым синдромом, желтухой. Требует больших усилий в лечении.

Ранняя диагностика. Опухоли яичников достаточно метаболически активные, но специфического метода для их предраннего выявления пока нет. С одной стороны, локализация — не визуальная и никак о себе не заявляет. Может сигналить разного рода дисгормональными нарушениями, например, кровотечениями, но не так часто, как, например, при раке тела матки, где это основной признак. Пациенток могут беспокоить неприятные ощущения, боли. При распространенных стадиях в брюшной полости появляется свободная жидкость (асцит). Бывает, что РЯ выявляется как случайная операционная находка.

Визит к гинекологу один раз в год убережет женщину от непоправимых болезней

Маркеры, которые очень часто считают «черной меткой» для онкозаболеваний — так называемый индекс ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), который вычисляется на основе совокупности двух тестов — СА125 и HE4 (Human epididymis protein-4), таковым не являются и на ранней стадии тоже не информативен. Эти показатели увеличиваются только при распространенных стадиях, когда процесс выходит за границы органа. Для женщин до 40 лет более целесообразным будет других биохимических анализов — на ингибин B, альфафетопротеин (ALFP) и лактатдегидрогеназа (LDG). Полученные данные показательны при неисправности яичника и просигналят об изменениях в тканях, но не о наличии опухоли.

Нужно знать, что любой маркер (онкомаркер) используется не для верификации диагноза, а только для определения нарушений функций определенного органа и наблюдения за динамикой процесса. Например, если после проведенного лечения маркер дал пик значений — значит возможен рецидив заболевания, который нужно искать.

Химиотерапия помогает локализовать процесс и добиться стабильности состояния

Как обнаружить?

С другой стороны, способ заметить опухоль все-таки есть:

• профилактический осмотр в ЖК, или осмотр в смотровом кабинете поликлиники — не только «обычный» — через влагалище, но и через прямую кишку и влагалище — ректовагинальный. Так можно обнаружить метастаз в виде новообразования в позади маточном пространстве.

• ежегодное узи органов малого таза любым доступом (трансвагинальное или обычное, не важно).

• при обнаружении любого патологического новообразования на яичниках требуется верификация, другими словами, проведение анализов и определение «добро» это или «зло».

В зависимости от того, что было найдено во время осмотра, то следующим шагом будет уточняющая диагностика — диагностическая лапароскопия как минимум (исключаем канцероматоз), забор материала на гистологическое исследование.

Факторы риска. РЯ — это зона эндокринной ответственности, поэтому основная причина возникновения заболевания — генетические отклонения, наследственная предрасположенность. Женщины, у которых есть:

• наличие наследственных мутаций генов BRCA1, BRCA2, которые вызывают не только рак молочной железы, но и яичников, поджелудочной железы;

• доброкачественными новообразованиями тела матки, яичников, эндометриоз;

• бесплодие;

• отсутствие родов,

нуждаются в диспансерном (регулярном) наблюдении у гинеколога по месту жительства. Наличие любого фактора риска — еще не приговор, а повод относиться к своему здоровью более внимательно и бережно.

Валерия Саевец уверена, что «дружить» с гинекологом женщина должна и в 20 лет, и в 40, и в 80

Лечение. Два метода лечения — химиотерапия и хирургическое лечение. Основной метод — это операция, и на первой стадии этим можно ограничится. Сохранить при этом яичники, увы, невозможно, зато есть шанс избавиться от недуга — 95%. Большое разнообразие химиотерапевтических подходов применяется, чтобы подыскивать адекватный путь стабилизации состояния при более распространенных процессах. Противоопухолевая лекарственная терапия избирательна к самой опухоли, переводит ее из распространенной формы в условно локализованную, после чего ее можно уже будет удалить.

Задача женщины — быть внимательной к себе в любом возрасте, не списывать свое здоровье со счетов, и раз в год посещать гинеколога даже в профилактических целях. Тогда ни одна болячка не испортит жизнь ей и ее близким!

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