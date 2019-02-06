2019-02-06T16:49:30+03:00
Происшествия

Версия трагедии в Магнитогорске: газовщики сэкономили на одорантах

А дом обрушился из-за нарушений при строительстве
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Дом на пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске разделили на две части.Дом на пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске разделили на две части.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Популярный телеграм-канал «112» опубликовал сообщение: «Готовы первые предварительные результаты расследования взрыва в Магнитогорске 31 декабря. Взрыв газа произошел из-за короткого замыкания (искры) при включении света».

Напомним, трагедия в Магнитогорске произошла накануне Нового года. В 6 часов утра 31 декабря обрушился седьмой подъезд многоэтажки по адресу пр. Карла Маркса, 164. Погибли 39 человек. Основная версия ЧП: взрыв бытового газа.

Источник авторов предполагает, что в квартире, которая была эпицентром взрыва, люди почувствовали запах газа и решили выйти из нее. Далее могло случиться следующее: жильцы открыли дверь и включили свет. А потом вспышка и обрушение.

Есть еще один нюанс. Следователи проверяют так называемую одоризацию газа. Сам газ ничем не пахнет, и в него добавляют примеси, чтобы почувствовать утечку. Если в целях экономии количество пахучих добавок в голубое топливо снизили, то жильцы не смогли сразу учуять неладное. И тогда у следствия могут возникнуть вопросы к коммунальным службам.

Власти пообещали полностью расселить весь дом. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Власти пообещали полностью расселить весь дом.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Кроме того, телеграм-канал приводит еще одну деталь: десятиэтажный дом в Магнитогорске якобы строили по технологии пятиэтажного. А из-за увеличенных нагрузок серьезно снижается прочность несущих конструкций. Дом возводили еще в СССР, и проверить эту информацию быстро не удалось.

КОММЕНТАРИЙ

Если была сильная утечка, люди должны были погибнуть от отравления

Между тем, официально в Следственном комитете не сообщают о ходе расследования. Корреспондент «КПЧелябинск» рассказала о версии с одоризацией ветерану правоохранительных органов — взрывотехнику с 20-летним стажем. Эксперт посчитал ее правдоподобной:

— Газ может рвануть сильнее бомбы. А учитывая ненадежную конструкцию дома, подъезд сложился, как карточный домик. Однако мне не совсем понятно, почему люди остались живы до взрыва. Если предположить, что газовщики сэкономили на газоароматизаторах, то жильцы квартиры, где накопился газ, должны были погибнуть от отравления. А в их крови и тканях должны были остаться компоненты бытового газа. Другой вопрос: делали ли эксперты такие анализы? Еще один сомнительный момент — искра от выключателя. Такое случается не часто. Если только проводка была очень старая. Кстати, искра могла возникнуть и при открывании входной двери. Сейчас на дверях устанавливают металлические шарниры, которые при трении высекают искру.

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Мог ли целый подъезд в Магнитогорске обрушиться из-за взрыва бытового газа

31 декабря рано утром буквально весь Магнитогорск проснулся от взрыва. В городе обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Главная и пока единственная версия обрушения — взрыв бытового газа по неосторожности. Однако многие эту версию ставят под сомнение. «Комсомолка» постаралась ответить на самые главные вопросы по трагедии (подробности).

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Взрыв в Магнитогорске произошел 31 декабря ранним утром. Большинство жителей еще спали — погибли 39 человек. За пару минут до обрушения из подъезда вышел Евгений Юрченко — все произошло на его глазах.

39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

ИСТОЧНИК KP.RU

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