2020-05-19T20:54:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 20 мая 2020 года: бутики в ТРК открылись без разрешения, медикам выплатили 400 млн

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске и Челябинской области на 20 мая 2020 года
Валентина ВАГАНОВА
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За нарушение режима силовики выписали бизнесменам 70 предостережений с начала пандемии. Если те и дальше будут работать, получат штраф.За нарушение режима силовики выписали бизнесменам 70 предостережений с начала пандемии. Если те и дальше будут работать, получат штраф.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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На Южном Урале заболели коронавирусом еще 81 человек, выздоровели 51. Летальную статистику пополнила 78-летняя жительница Златоуста, она умерла от ковидной пневмонии и стала 22-ой жертвой ковида в регионе.

По данным на утро 20 мая статистика по коронавирусу в Челябинской области выглядит так:

* случаев заражения — 1885;

* случаев выздоровления — 664;

* смертей — 22.

В Челябинске зарегистрировано с начала пандемии 516 случаев COVID-19. По словам главы региона, ситуация по ковиду в области непростая, но контролируемая.

А теперь — к дайджесту новостей за прошедшие сутки. В Челябинске силовики провели рейды в ТРК. Некоторые предприниматели не выдержали карантинных запретов и открыли двери для покупателей. За нарушение режима силовики выписали бизнесменам 70 предостережений, если те и дальше будут работать, получат штраф.

Проверки полиции в ТРК. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Проверки полиции в ТРК.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Из-за заболевшего работника регистратуры в Сатке на наделю закрыли поликлинику №3. Обслуживать пациентов пока будет поликлиника № 1 в центральной части города.

В закрытом Озерске медработник заразилась коронавирусом от пациента. Сейчас она находится на лечении в соседнем Кыштыме — по месту прописки.

В Челябинской области медикам выплатили 400 миллионов за работу с больными COVID-19. Среди регионов Уральского федерального округа это второй результат по количеству выделенных средств. Однако работники сферы жалуются на невыплату обещанных денег.

Хроника эпидемий в Челябинске и откуда берутся вирусы

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Например, по словам водителей пятой подстанции скорой помощи в Челябинске, только трое из 48 шоферов получили обещанные деньги. Водители записали видеообращение к властям с требованием выплатить доплаты за перевозку ковидных больных. Также не увидели прибавку к зарплате работники обсерваторов. На что в областном минздраве ответили: доплаты им не предусмотрены федеральным постановлением.

В эпидемию коронавируса Алексей Текслер поручил развивать стационары на дому и телемедицину — консультация врача по интернету. Ковид перенес планы по вакцинации, медосмотрам, диспансеризации. Но, как подчеркнул губернатор, медицинскую помощь должен получить каждый, кому она требуется. А потому нужно применять новые формы работы.

В Челябинске и крупных городах области продолжают бесплатно раздавать маски в супермаркетах и на улице. Волонтеры раздали челябинцам 33 тысячи повязок. Всего городу выделено 55 тысяч бесплатных средств защиты.

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Из-за ковида все мероприятия проводятся в онлайн-формат. Популярный модный показ Long Fashion Weekend решили не отменять из-за пандемии, а провести на новой площадке — в интернете. Причем, самое модное мероприятие года будет совершенно бесплатным. LFW стартует 2 июня.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 20 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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