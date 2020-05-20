Коронавирус в Челябинске, последние новости на 20 мая 2020 года: бутики в ТРК открылись без разрешения, медикам выплатили 400 млн
На Южном Урале заболели коронавирусом еще 81 человек, выздоровели 51. Летальную статистику пополнила 78-летняя жительница Златоуста, она умерла от ковидной пневмонии и стала 22-ой жертвой ковида в регионе.
По данным на утро 20 мая статистика по коронавирусу в Челябинской области выглядит так:
* случаев заражения — 1885;
* случаев выздоровления — 664;
* смертей — 22.
В Челябинске зарегистрировано с начала пандемии 516 случаев COVID-19. По словам главы региона, ситуация по ковиду в области непростая, но контролируемая.
А теперь — к дайджесту новостей за прошедшие сутки. В Челябинске силовики провели рейды в ТРК. Некоторые предприниматели не выдержали карантинных запретов и открыли двери для покупателей. За нарушение режима силовики выписали бизнесменам 70 предостережений, если те и дальше будут работать, получат штраф.
Проверки полиции в ТРК.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
Из-за заболевшего работника регистратуры в Сатке на наделю закрыли поликлинику №3. Обслуживать пациентов пока будет поликлиника № 1 в центральной части города.
В закрытом Озерске медработник заразилась коронавирусом от пациента. Сейчас она находится на лечении в соседнем Кыштыме — по месту прописки.
В Челябинской области медикам выплатили 400 миллионов за работу с больными COVID-19. Среди регионов Уральского федерального округа это второй результат по количеству выделенных средств. Однако работники сферы жалуются на невыплату обещанных денег.
Хроника эпидемий в Челябинске и откуда берутся вирусы
Например, по словам водителей пятой подстанции скорой помощи в Челябинске, только трое из 48 шоферов получили обещанные деньги. Водители записали видеообращение к властям с требованием выплатить доплаты за перевозку ковидных больных. Также не увидели прибавку к зарплате работники обсерваторов. На что в областном минздраве ответили: доплаты им не предусмотрены федеральным постановлением.
В эпидемию коронавируса Алексей Текслер поручил развивать стационары на дому и телемедицину — консультация врача по интернету. Ковид перенес планы по вакцинации, медосмотрам, диспансеризации. Но, как подчеркнул губернатор, медицинскую помощь должен получить каждый, кому она требуется. А потому нужно применять новые формы работы.
В Челябинске и крупных городах области продолжают бесплатно раздавать маски в супермаркетах и на улице. Волонтеры раздали челябинцам 33 тысячи повязок. Всего городу выделено 55 тысяч бесплатных средств защиты.
В аптеках Челябинска появились маски за 15 рублей
Из-за ковида все мероприятия проводятся в онлайн-формат. Популярный модный показ Long Fashion Weekend решили не отменять из-за пандемии, а провести на новой площадке — в интернете. Причем, самое модное мероприятие года будет совершенно бесплатным. LFW стартует 2 июня.
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 20 мая 2020 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мертвые на улицах валялись»: как Челябинск пережил эпидемии сибирской язвы, холеры и сыпного тифа
И почему мы беззащитны против вирусов (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»