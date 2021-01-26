Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 января 2021 г. Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Челябинской области рассказали об увеличении количества бессимптоных носителей коронавируса и пациентов с более легкой формой. Тем временем президент России Владимир Путин говорит о стабилизации эпидемиологической ситуации и о возможности снятия ковидных ограничений. Но Челябинской области это пока не светит.

На ранее утро, 27 января, минздрав зарегистрировал 287 новых случаев заражения коронавирусом, из них пять у школьников. С начала пандемии диагноз подтвердили 43 813 жителям региона. Сейчас под наблюдением врачей находятся 11 920 человек.

Инфографика: коронавирус74.рф

За день из больниц выписали 412 пациентов. Общее число выздоровевших составило 30 225 человек.

За сутки погибли 16 пациентов с COVID-19. У 10 человек основной причиной смерти стал коронавирус, у шести были сопутствующие заболевания.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Китайская вакцина

В соцсетях распространились слухи о появлении альтернативной китайской вакцины. Однако власти Челябинской области опровергли эту информацию.

— Я читала, что в Интернете есть очень много предложений по продаже вакцины и по испытанию, надо быть очень осторожным в этом плане, — сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. — У нас в России зарегистрированы три вакцины: «Вектор», «Спутник V» и вакцина института Чумакова.

Министр здравоохранения Юрий Семенов заверил, что в регионе нет китайской вакцины.

Где можно сделать прививку

Пусть китайской прививки нет, но жителям Челябинской области доступна отечественная вакцина. В регионе на базе больниц открыли более 60 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства.

— В Челябинской области открыто 62 пункта вакцинации — они есть почти во всех муниципальных образованиях региона, — рассказала первой заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. — Что касается других пунктов вакцинации: ждем, что изменится температурный режим хранения вакцины, чтобы ее можно было хранить при более высоких температурах, и форма выпуска. Сейчас флакон предполагает пять доз, ждем, когда он будет рассчитан на одну инъекцию. Это тоже удобно с точки зрения общественных пространств или предприятий.

Кроме того, некоторые предприятия готовы закупить холодильное оборудование, чтобы сотрудники смогли защитить себя от угрозы заражения COVID-19.

Повторные заражения и снятие ограничений

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт ответила на вопрос журналистов о повторных случаях заражения коронавирусом.

— Наверное эти случаи возможны. Мне пока сказать сложно. Массовых повторных заражений коронавирусом в медучреждениях не фиксируется. Сейчас идет риновирусная инфекция, мы видим, что коронавирус отступает, — добавила Ирина Гехт на брифинге по коронавирусу.

В связи с заявлением президента Владимира Путина о стабилизации эпидемиологической ситуации, был поднят вопрос о снятии коронавирусных ограничений. Власти региона пока не торопятся возвращаться к обычной жизни.

— Должны быть выполнены несколько параметров: это и уровень тестирования и коэффициент распространения инфекции, который должен быть 0,8 в течение двух недель, он у нас сегодня 0,97 и только несколько дней снижался до 0,8, — уточнила вице-губернатор.

Рост бессимптомных носителей

Ирина Гехт рассказала о росте бессимптомных носителей коронавируса.

— Ситуация хотя и остается напряженной, мы наблюдаем снижение заболеваемости. Сокращается число пневмоний, увеличивается количество бессимптомных форм заболевания коронавирусом. Мы видим, что тяжесть заболевания смещается в сторону более легких форм, — сообщил журналистам Ирина Гехт.

Вице-губернатор считает, что это поможет разгрузить больницы и вернуться к плановому режиму работы. Так один из корпусов челябинской горбольницы №8 и ряд медучреждений с 27 января начнут оказывать помощь в обычном режиме.

+54 койки. Расширение инфекционной больницы

В Малой Сосновке строительство трех новых корпусов инфекционной больнице перешло в активную стадию. В медучреждении появится 54 дополнительных места.

— На сегодняшний продолжаются работы по обустройству фундаментов зданий. Скоро начнется монтаж металлоконструкций, которые уже доставили на стройплощадку. Кроме того, выполнены работы по устройству коммуникаций: проложена большая часть теплотрассы и сети канализации, — сообщают в правительстве региона.

Платы в новых корпусах будут иметь выходы на улице через предбокс, где планируется осуществлять прием пациентов. В палаты и реанимации проведут медицинский газ.

Часть корпусов хотят открыть уже этой весной, чтобы как можно быстрее в медучреждении смогли оказывать плановую помощь.

Почему часть школьников еще учатся на дистанте

Часть школьников продолжают учиться на дистанте, и происходит это периодичностью: три дня уроки проходят очно, два дня дети сидят у мониторов компьютеров. Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов объяснил, с чем это связано.

— Такая ситуация связана с ограничениями, поскольку в школах есть возрастные учителя старше 65 лет, — заявил Александр Кузнецов. — По мере снятия ограничений ситуация будет выправляться.

Почему в Челябинске закрыли детское отделение урологии

В челябинском детском урологическом отделении ОКБ №3 прошла реорганизации. Согласно приказу Минздрава, помощь маленький пациентам теперь оказывают в областной детской клинической больнице. Первый вице-губернатор Ирина Гехт объяснила, что у «тройки» не было лицензии на оказание педиатрической помощи.

Смерть председателя Контрольно-счетной палаты

Стало известно о смерти от коронавируса председателя Контрольно-счетной палаты по Коркинскому району Павла Крымского. Ему было 60 лет.

— Павел Владимирович попал в больницу в начале января. До этого никаких симптомов коронавируса не было. Сначала проходил лечение в Коркино, а потом его перевели в Челябинск, в ОКБ № 2, — сообщила помощник главы Коркино.

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