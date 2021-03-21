Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 22 марта 2021: как живет нулевой пациент и еще 139 новых случаев

Более 48,5 тыс. южноуральцев уже переболели ковидом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус продолжает отступать. На минувшей неделе число пациентов, находящихся на лечении, опустилось ниже 5000. При этом продолжает расти число смертей, где основной причиной становится ковид, а не сопутствующие заболевания.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 22 марта 2021.

По данным на ранее утро 22 марта 2021 в регионе зафиксировано 55 299 случаев заражения (+ 139 новых). Их них вылечились 48 541 (+254). На больничном находятся 4459 человек.

Не удалось спасти 2 257 человек (+7). В 1 149 случаях ковид стал основной причиной, в 1 108 — сопутствующим.

С сегодняшнего дня отменяется режим самоизоляции для пенсионеров. При этом пожилым людям не запрещалось выходить на улицу — меры носили рекомендательный характер.

В торговых центрах теперь можно не только сдать ПЦР-тест, но и поставить прививку «Спутник V». В субботу «уколоться» смогли 195 человек, как это было смотрите в нашем репортаже. Вакцинацию в ТРК анонсировал губернатор Алексей Текслер в большом интервью на радио «Комсомольская правда».

Кстати, как выяснилось, глава региона тоже переболел коронавирусом.

Между тем, прошел ровно год, как в Челябинской области объявили о первом подтвержденном случае COVID-19. Это был молодой житель Миасса, вернувшийся из Андорры — маленького европейского государства. Рассказываем, как он живет сейчас.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 22 марта 2021.

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