Южноуральский кот настолько копирует своего хозяина, что даже ходит с ним в баню

Мурзика жаром не испугаешь! Фото: Андрей Метлевский

У семьи Метлевских из Миасса в частном доме живут кот, кошка и две собаки. Всех их Андрей и Галина подобрали на улице. Кот Мурзик живет в семье уже восемь лет: за это время он стал верным товарищем своему хозяину, успел попутешествовать по Уралу, съездил на съемки на Первый канал и прославился в сети как любитель попариться.

Кот ничего не боится

Мурзика подобрали на улице еще маленьким котенком — не смогли оставить одного. Живет кот в семье Метлевских давно, но никто не догадывался о том, что он любитель горячей баньки.

— Наш кот ничего не боится! Прошлой осенью построили баню, Мурзик сразу пошел за мной. Высокая температура его не пугает — может быть любая. Когда приезжают гости, с чужими тоже ходит. Не верите? Приезжайте и увидите! — рассказывает Андрей.

В компании с котом веселее. Фото: Андрей Метлевский

Мурзик раз в неделю неделю вместе с хозяином ходит попариться, температура может подниматься и до 70 градусов! Андрей уверен, что баня и закаливание коту не вредят, ведь животные «гораздо выносливее людей».

Купание Мурзика довольно-таки залипательный процесс. Сначала он отогревается на пологе, после хозяин проходится по нему специальным маленьким веничком. Изначально он предполагался для дочери Маши, но пришлось делиться с котом. Зимой Мурзик вместе с хозяином выбегает закаляться в снег, а после возвращается отогреваться в горячую баню.

Мурзик обожает греть косточки и париться. Фото: Андрей Метлевский

Разве можно после такого взгляда не пустить в баню. Фото: Андрей Метлевский

Кот в сети

Однажды Андрей решил снять на видео кошачьи банные процедуры и выложить его в социальные сети. Двухминутное видео посмотрели более 102 тысяч человек. Популярного кота и его хозяев даже пригласили на шоу «Видели видео», которое идет на Первом канале.

— Что касается популярности, особо не повлияла эта история с Мурзиком. Знакомые видели, им понравилось. По рекомендациям друзей, завел коту страницу на ютубе, но не занимаюсь ее раскруткой, — отмечает Андрей.

Как признается Андрей, его друзьям и подписчикам больше нравятся видео из экспедиций, в которые он ездит:

— Несколько лет назад стал изучать и посещать интересные, порой мистические, места. Зачастую на Алтае. Организую экспедиции и рассказываю аудитории об интересных точках, особенностях маршрута и удивительных открытиях!

Видео-экскурсии Андрей выкладывает на своей странице в ВК. Они набирают по несколько десятков тысяч просмотров. В коллекции уже есть красоты Южного Урала и Алтайского края.

А теперь урок географии. Фото: Андрей Метлевский

Помогает ориентироваться в лесу

Иногда в путешествия берут с собой и кота. Ездит в машине, дорогу переносит спокойно. Бывает, передвигается и сверху на капоте. Мурзик обожает нагретые места: баня, горячий капот машины и даже крыша дома!

Андрей называет кота своим другом и помощником. Он везде сопровождает его и даже помогает.

— Если что-то делаю на улице, он подходит и садится рядом, в лес тоже ходим вместе! Он для него как дом второй! Ну, первый — баня, конечно. Мы живем в лесу, за огородом территория заповедника, Мурзик иногда мне помогает ориентироваться в лесу! — делится Андрей.

Ну что, кто в баню первым? Фото: Андрей Метлевский

Андрей и Галина Метлевские не видят в помощи животным с улицы ничего особенного. Просто не понимают, как можно по-другому:

— Мы живем в своем доме, как-то само собой полагается держать животных, когда есть где!

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