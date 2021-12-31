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Общество31 декабря 2021 2:19

Поддерживали худеющих, переживали за детей, любовались котиками и учились быть модными: топ статей года по версии читателей КП-Челябинск

Вспоминаем самые читаемые статьи года
Авторы (3):
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Алена МЫЗГИНА
Алена МЫЗГИНА
Егор ПОБЕРЕЙ
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Рассказываем, какие истории взволновали читателей КП-Челябинск.

Рассказываем, какие истории взволновали читателей КП-Челябинск.

В конце каждого года редакция «Комсомольской правды-Челябинск» подводит итоги и вспоминает лучшие тексты. В этом году мы решили предоставить этот выбор вам – нашим дорогим читателям. В течение года вы делились с нами поводами, которые потом перерастали в статьи, рассказывали о проблемах, присылали фото и видео для новостей. Поэтому в каждом тексте, опубликованном КП-Челябинск есть ваша доля помощи. Публикуем топ самых читаемых статей года и рассказываем, как сейчас живут герои публикаций.

«Отключите соцсети, удалите TikTok»: выпускник из Кургана, набравший 299 баллов на ЕГЭ, рассказал, как потерял один балл

Тема экзаменов в этом году оказалась одной из самых читаемых. Еще бы – выпускников, которым пришлось учиться на дистанте, действительно можно причислить к героям.

Взять, к примеру, Даниила Мерзлякова — выпускника обычной курганской школы. Теперь он студент. В этом году он сдал три экзамена на 299 баллов. Ему не хватило одного балла, чтобы стать трехсотбалльников, то есть человеком, который все экзамены сдал на максималку. С русским и историей повезло, а вот на обществознании сняли один балл. Сам выпускник считает, что все потому, что в ответе он вышел за пределы школьной программы.

— У меня сейчас все хорошо, поступил в СПбГУ и не пожалел. Учиться трудно, но интересно, — написал КП-Челябинск Даниил.

Даниил Мерзлякин теперь учиться в Санкт-Петербурге.

Даниил Мерзлякин теперь учиться в Санкт-Петербурге.

«Провалили то, что учили на дистанте»: в школах Челябинской области схватились за голову после ОГЭ по математике

Не обошлось и без ложки дегтя. 9-классники Челябинской области, а теперь это уже десятиклассники или студенты колледжей, получили множество неудовлетворительных оценок за ОГЭ. Провальными оказались те задания, темы которых проходили на дистанте.

Правда, в минобре Челябинской области не увидели тенденции. Там заявили, что колебания показателей в пределах нормы и число двоек выросло на 1% по сравнению с 2019 (в 2020 году из-за пандемии ОГЭ не сдавали). Всего же «неуд» получили около 20% девятиклассников.

Каждый год 20% девятиклассников сдают ОГЭ на двойки.

Каждый год 20% девятиклассников сдают ОГЭ на двойки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Не хочу быть обузой»: как живет 11-летний спортсмен из Челябинска, которого переехал поезд

Пятиклассник Аркадий Аксенов лишился обеих ног. Вместе с другими мальчишками он пытался снять зацеперское видео в Санкт-Петербурге и сорвался под поезд. Около часа он истекал кровью, ожидая помощь, потому что «приятели» сбежали. Но ребенок чудом остался в живых.

Семья Аркаши перебралась в Северную столицу из Челябинска незадолго до трагедии. Но за мальчишку переживала вся страна. Ему присылали слова поддержки, подарки, а неизвестные люди предлагали помощь. Возможно, это и пробудило в ребенке желание жить вопреки всему. Аркаша на удивление быстро начал восстанавливаться.

Сейчас у Аркадия насыщенная жизнь — такая, какой не бывает у некоторых людей с ногами. Аркаша играет в баскетбол на колясках, катается на скейте и водных лыжах, путешествует! А еще завел страничку в Instagram и делится своей жизнью с другими.

Аркадий и его семья благодарят всех за поддержку. Фото: Мария Петрова

Аркадий и его семья благодарят всех за поддержку. Фото: Мария Петрова

Челябинка похудела на 18 кг за пять месяцев: «Все смеялись — никто не верил, что справлюсь»

Глядя на Светлану Уфимцеву, сложно поверить, что когда-то она была пышкой. А когда узнают, что Света – мама троих детей, хозяйка трех котов, кошки и собаки, то глаза становятся еще шире. За пять месяцев Светлана скинула 18 килограммов, оставшихся после родов. Все произошло не по мановению волшебной палочки, не с помощью одной пилюли, а благодаря упорному труду. Светлана записалась в тренажерку и перешла на жесткий режим питания.

Недавно Света сменила работу на удаленку и теперь у нее еще больше времени для занятия собой и совершенствованием своего тела. Она по-прежнему посещает зал 3-4 раза в неделю в любой ситуации. И всячески старается поддерживать форму питанием и другими нагрузками. Например, ежедневно нахаживает 12-15 тысяч шагов. Ее примеру следуют подруги — еще парочка потянулись за нашей героиней в зал.

Светлана продолжает совершенствовать свое тело.

Светлана продолжает совершенствовать свое тело.

Его голос трогает до слез: шиномонтажник из Челябинска стал звездой ТикТока и мечтает сменить ангар на сцену

Челябинский шиномонтажник Альберт Галимов с детства мечтал стать артистом. Еще дошколенком он бегал по дому и пел звонким голоском «Мои ясные дни» и «Эскадрон» Газманова. Откуда взялась такая любовь к музыке, Альберт не знает, в его семье никто не поет и не играет на музыкальных инструментах.

Ролик в ТикТоке, который уговорил записать напарник Юра, собрал 1,7 млн просмотров. Шиномонтажники сняли видео на скорую руку, прямо в ангаре на фоне покрышек и в рабочей спецовке. Без музыки, без микрофона, зато от сердца. Теперь Альберта знают многие звезды - от Иосифа Пригожина до Льва Лещенко.

Альберт стал звездой, но раскрутка сейчас идет медленно. Фото: Валерий Звонарев, Александр Бурдин

Альберт стал звездой, но раскрутка сейчас идет медленно. Фото: Валерий Звонарев, Александр Бурдин

Как сейчас живет бездомный из Челябинска, вернувший студенту украденные документы на операцию

Так хочется, чтобы у людей, которые помогают другим было все хорошо. Особенно, если речь идет о человеке, который сам нуждается в помощи. Три года назад мы рассказывали невероятную историю - бездомный Кирилл рылся в мусорном баке и нашел папку. Внутри были документы 18-летнего парня: паспорт, СНИЛС, полис, справки с анализами и главное — направление на операцию. Позже выяснилось, у молодого челябинца украли сумку и, вытащив из нее деньги и телефон, выбросили на помойку. По адресу Кирилл отыскал квартиру. Дверь ему открыла мама юноши. Бездомный в грязной рваной куртке и со знакомой папкой в руке шокировал ее. Женщина никак не ожидала, что документы найдутся, а тем более, что их принесет бродяга. Мама сгребла в пакет все, что было в холодильнике и отдала гостю.

Потом, благодаря сюжетам, Кирилла нашла его собственная мама, он вернулся к обычной жизни, а затем снова стал бродяжничать.

– За этот год его жизнь в общем-то и не поменялась. Он вместе в Леной. Периодически Кирилл подрабатывает, в основном в металлоприемнике. Нога его, к сожалению, полностью не зажила. Во многом из-за его образа жизни. Мы с ним контакт поддерживаем, скоро поеду поздравлять его с новым годом. Отмечать Кирилл с Леной его будут с друзьями, – рассказала КП-Челябинск Светлана, мама Кирилла.

С Леной же в этом году произошел несчастный случай. На подработке ей в глаз прилетела железная деталь. Он воспалился и его пришлось удалить, но заражение пошло на второй. Сотрудники «Другой Медицины» добились помещения женщины в реабилитационный центр, где глаз удалось спасти. Благодаря им женщина может видеть мир и своего любимого Кирилла.

Таким Кирилл был до случая с папкой (слева). А так он выглядел потом (справа), но затем снова вернулся на улицу. Фото: Татьяна Авдеева

Таким Кирилл был до случая с папкой (слева). А так он выглядел потом (справа), но затем снова вернулся на улицу. Фото: Татьяна Авдеева

5 млн просмотров в Instagram: суровый аут игрока ФК «Челябинск» стал суперпопулярным

В стартовом матче второго круга чемпионата России в Профессиональной футбольной лиге. ФК «Челябинск» в Набережных Челнах встречался с местным «КамАЗом». На 27-й минуте матча защитник «горожан» Илья Сальников, вводя мяч в игру из-за боковой линии, бросил его не своим партнерам, а прямиком в лицо сопернику, который стоял едва ли не в метре от него. Но сначала Сальников дал понять, что готов бросить мяч в голову… В итоге бросил. Игрок «КамАЗа» скорчился от боли и присел на газон.

Арбитр матча тут же показал Сальникову красную карточку (это означает удаление до конца матча и дисквалификация минимум на одну игру).

Видео «сурового аута» от челябинского футболиста Ильи Сальникова — сына главного тренера ФК «Челябинск» — разместил популярный футбольный Instagram 433. Это видео просмотрели уже более пяти миллионов пользователей!

Директор ФК «Челябинск» Константин Арестов рассказал, что после матча тренерский штаб провел с Ильей профилактическую беседу, указав на необходимость сдерживать эмоции.

— Илья пообещал, что больше не допустит таких «хулиганских выходок». Да он и сам себя наказал. Тогда он пропустил два матча, соответственно, потерял в зарплате. Из клуба его не выгнали. Он продолжает играть и скажу вполне успешно. «Челябинск» сейчас занимает второе место в турнирной таблице первенства России в Профессиональной футбольной лиге, — рассказал Константин Арестов.

Тогда Илья Сальников получил красную карточку за неспортивное поведение, но теперь играет без нарушений..

Тогда Илья Сальников получил красную карточку за неспортивное поведение, но теперь играет без нарушений..

«Вы не летите»: телеведущую из Челябинска не пустили в самолет до Сочи из-за овербукинга

Читателей КП в 2021 году интересовала тема путешествий, несмотря на все ограничения. Много отзывов было на статью о телеведущей из Челябинска Екатерине Назаровой. Ей отказали в посадке на самолет в Сочи. Девушка стала жертвой так называемого овербукинга, когда авиакомпания продает больше билетов, чем может вместить самолет на случай, если кто-то из пассажиров не придет.

Девушка планировала отправиться в Сочи буквально на три дня. Там все было не только распланировано, но и оплачено. Оказалось, что в такие ситуации попадают довольно часто, от них не застрахованы даже пассажиры, летящие бизнес-классом.

Екатерина Назарова собралась на сочинский курорт, но желающих улететь оказалось больше. Фото: katrin.tv1/instagram.com, Виктор Гусейнов

Екатерина Назарова собралась на сочинский курорт, но желающих улететь оказалось больше. Фото: katrin.tv1/instagram.com, Виктор Гусейнов

Что носить людям золотого возраста, чтобы выглядеть модно: разбор гардероба от стилиста

Как постареть сразу на 10, а то и 20 лет? Достаточно неправильно одеться! А ведь даже в золотом возрасте можно выглядеть стильно и современно. Вместе с челябинским стилистом Ольгой Тепляковой мы раскрыли секреты красивых образов для тех, кому за...

Выглядеть стильно можно в любом возрасте, и даже на небольшую пенсию!

Выглядеть стильно можно в любом возрасте, и даже на небольшую пенсию!

Фото: Артем КИЛЬКИН

Зоопсихолог объяснила, что чувствует кошка, пока хозяев нет дома

Помните шутку про то, что кошки думают, будто это мы живем в их квартирах? В этом есть доля правды. Мы пообщались с зоопсихологом и узнали такое…

Оказывается, как только вы уходите из дома у ваших пушистых питомцев наступает сончас. А потом они скучают по человеку. Как это проявляется? Да просто – они ложатся на наши вещи или пакостят, чтобы привлечь внимание. Совсем как дети.

Кстати, на КП-Челябинск сейчас проходит фотоконкурс. Отправляйте фото любимых питомцев. голосуйте и выигрывайте призы.

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ