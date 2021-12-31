Поддерживали худеющих, переживали за детей, любовались котиками и учились быть модными: топ статей года по версии читателей КП-Челябинск

Рассказываем, какие истории взволновали читателей КП-Челябинск.

В конце каждого года редакция «Комсомольской правды-Челябинск» подводит итоги и вспоминает лучшие тексты. В этом году мы решили предоставить этот выбор вам – нашим дорогим читателям. В течение года вы делились с нами поводами, которые потом перерастали в статьи, рассказывали о проблемах, присылали фото и видео для новостей. Поэтому в каждом тексте, опубликованном КП-Челябинск есть ваша доля помощи. Публикуем топ самых читаемых статей года и рассказываем, как сейчас живут герои публикаций.

«Отключите соцсети, удалите TikTok»: выпускник из Кургана, набравший 299 баллов на ЕГЭ, рассказал, как потерял один балл

Тема экзаменов в этом году оказалась одной из самых читаемых. Еще бы – выпускников, которым пришлось учиться на дистанте, действительно можно причислить к героям.

Взять, к примеру, Даниила Мерзлякова — выпускника обычной курганской школы. Теперь он студент. В этом году он сдал три экзамена на 299 баллов. Ему не хватило одного балла, чтобы стать трехсотбалльников, то есть человеком, который все экзамены сдал на максималку. С русским и историей повезло, а вот на обществознании сняли один балл. Сам выпускник считает, что все потому, что в ответе он вышел за пределы школьной программы.

— У меня сейчас все хорошо, поступил в СПбГУ и не пожалел. Учиться трудно, но интересно, — написал КП-Челябинск Даниил.

Даниил Мерзлякин теперь учиться в Санкт-Петербурге.

«Провалили то, что учили на дистанте»: в школах Челябинской области схватились за голову после ОГЭ по математике

Не обошлось и без ложки дегтя. 9-классники Челябинской области, а теперь это уже десятиклассники или студенты колледжей, получили множество неудовлетворительных оценок за ОГЭ. Провальными оказались те задания, темы которых проходили на дистанте.

Правда, в минобре Челябинской области не увидели тенденции. Там заявили, что колебания показателей в пределах нормы и число двоек выросло на 1% по сравнению с 2019 (в 2020 году из-за пандемии ОГЭ не сдавали). Всего же «неуд» получили около 20% девятиклассников.

Каждый год 20% девятиклассников сдают ОГЭ на двойки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Не хочу быть обузой»: как живет 11-летний спортсмен из Челябинска, которого переехал поезд

Пятиклассник Аркадий Аксенов лишился обеих ног. Вместе с другими мальчишками он пытался снять зацеперское видео в Санкт-Петербурге и сорвался под поезд. Около часа он истекал кровью, ожидая помощь, потому что «приятели» сбежали. Но ребенок чудом остался в живых.

Семья Аркаши перебралась в Северную столицу из Челябинска незадолго до трагедии. Но за мальчишку переживала вся страна. Ему присылали слова поддержки, подарки, а неизвестные люди предлагали помощь. Возможно, это и пробудило в ребенке желание жить вопреки всему. Аркаша на удивление быстро начал восстанавливаться.

Сейчас у Аркадия насыщенная жизнь — такая, какой не бывает у некоторых людей с ногами. Аркаша играет в баскетбол на колясках, катается на скейте и водных лыжах, путешествует! А еще завел страничку в Instagram и делится своей жизнью с другими.

Аркадий и его семья благодарят всех за поддержку. Фото: Мария Петрова

Челябинка похудела на 18 кг за пять месяцев: «Все смеялись — никто не верил, что справлюсь»

Глядя на Светлану Уфимцеву, сложно поверить, что когда-то она была пышкой. А когда узнают, что Света – мама троих детей, хозяйка трех котов, кошки и собаки, то глаза становятся еще шире. За пять месяцев Светлана скинула 18 килограммов, оставшихся после родов. Все произошло не по мановению волшебной палочки, не с помощью одной пилюли, а благодаря упорному труду. Светлана записалась в тренажерку и перешла на жесткий режим питания.

Недавно Света сменила работу на удаленку и теперь у нее еще больше времени для занятия собой и совершенствованием своего тела. Она по-прежнему посещает зал 3-4 раза в неделю в любой ситуации. И всячески старается поддерживать форму питанием и другими нагрузками. Например, ежедневно нахаживает 12-15 тысяч шагов. Ее примеру следуют подруги — еще парочка потянулись за нашей героиней в зал.

Светлана продолжает совершенствовать свое тело.

Его голос трогает до слез: шиномонтажник из Челябинска стал звездой ТикТока и мечтает сменить ангар на сцену

Челябинский шиномонтажник Альберт Галимов с детства мечтал стать артистом. Еще дошколенком он бегал по дому и пел звонким голоском «Мои ясные дни» и «Эскадрон» Газманова. Откуда взялась такая любовь к музыке, Альберт не знает, в его семье никто не поет и не играет на музыкальных инструментах.

Ролик в ТикТоке, который уговорил записать напарник Юра, собрал 1,7 млн просмотров. Шиномонтажники сняли видео на скорую руку, прямо в ангаре на фоне покрышек и в рабочей спецовке. Без музыки, без микрофона, зато от сердца. Теперь Альберта знают многие звезды - от Иосифа Пригожина до Льва Лещенко.

Альберт стал звездой, но раскрутка сейчас идет медленно. Фото: Валерий Звонарев, Александр Бурдин

Как сейчас живет бездомный из Челябинска, вернувший студенту украденные документы на операцию

Так хочется, чтобы у людей, которые помогают другим было все хорошо. Особенно, если речь идет о человеке, который сам нуждается в помощи. Три года назад мы рассказывали невероятную историю - бездомный Кирилл рылся в мусорном баке и нашел папку. Внутри были документы 18-летнего парня: паспорт, СНИЛС, полис, справки с анализами и главное — направление на операцию. Позже выяснилось, у молодого челябинца украли сумку и, вытащив из нее деньги и телефон, выбросили на помойку. По адресу Кирилл отыскал квартиру. Дверь ему открыла мама юноши. Бездомный в грязной рваной куртке и со знакомой папкой в руке шокировал ее. Женщина никак не ожидала, что документы найдутся, а тем более, что их принесет бродяга. Мама сгребла в пакет все, что было в холодильнике и отдала гостю.

Потом, благодаря сюжетам, Кирилла нашла его собственная мама, он вернулся к обычной жизни, а затем снова стал бродяжничать.

– За этот год его жизнь в общем-то и не поменялась. Он вместе в Леной. Периодически Кирилл подрабатывает, в основном в металлоприемнике. Нога его, к сожалению, полностью не зажила. Во многом из-за его образа жизни. Мы с ним контакт поддерживаем, скоро поеду поздравлять его с новым годом. Отмечать Кирилл с Леной его будут с друзьями, – рассказала КП-Челябинск Светлана, мама Кирилла.

С Леной же в этом году произошел несчастный случай. На подработке ей в глаз прилетела железная деталь. Он воспалился и его пришлось удалить, но заражение пошло на второй. Сотрудники «Другой Медицины» добились помещения женщины в реабилитационный центр, где глаз удалось спасти. Благодаря им женщина может видеть мир и своего любимого Кирилла.

Таким Кирилл был до случая с папкой (слева). А так он выглядел потом (справа), но затем снова вернулся на улицу. Фото: Татьяна Авдеева

5 млн просмотров в Instagram: суровый аут игрока ФК «Челябинск» стал суперпопулярным

В стартовом матче второго круга чемпионата России в Профессиональной футбольной лиге. ФК «Челябинск» в Набережных Челнах встречался с местным «КамАЗом». На 27-й минуте матча защитник «горожан» Илья Сальников, вводя мяч в игру из-за боковой линии, бросил его не своим партнерам, а прямиком в лицо сопернику, который стоял едва ли не в метре от него. Но сначала Сальников дал понять, что готов бросить мяч в голову… В итоге бросил. Игрок «КамАЗа» скорчился от боли и присел на газон.

Арбитр матча тут же показал Сальникову красную карточку (это означает удаление до конца матча и дисквалификация минимум на одну игру).

Видео «сурового аута» от челябинского футболиста Ильи Сальникова — сына главного тренера ФК «Челябинск» — разместил популярный футбольный Instagram 433. Это видео просмотрели уже более пяти миллионов пользователей!

Директор ФК «Челябинск» Константин Арестов рассказал, что после матча тренерский штаб провел с Ильей профилактическую беседу, указав на необходимость сдерживать эмоции.

— Илья пообещал, что больше не допустит таких «хулиганских выходок». Да он и сам себя наказал. Тогда он пропустил два матча, соответственно, потерял в зарплате. Из клуба его не выгнали. Он продолжает играть и скажу вполне успешно. «Челябинск» сейчас занимает второе место в турнирной таблице первенства России в Профессиональной футбольной лиге, — рассказал Константин Арестов.

Тогда Илья Сальников получил красную карточку за неспортивное поведение, но теперь играет без нарушений..

«Вы не летите»: телеведущую из Челябинска не пустили в самолет до Сочи из-за овербукинга

Читателей КП в 2021 году интересовала тема путешествий, несмотря на все ограничения. Много отзывов было на статью о телеведущей из Челябинска Екатерине Назаровой. Ей отказали в посадке на самолет в Сочи. Девушка стала жертвой так называемого овербукинга, когда авиакомпания продает больше билетов, чем может вместить самолет на случай, если кто-то из пассажиров не придет.

Девушка планировала отправиться в Сочи буквально на три дня. Там все было не только распланировано, но и оплачено. Оказалось, что в такие ситуации попадают довольно часто, от них не застрахованы даже пассажиры, летящие бизнес-классом.

Екатерина Назарова собралась на сочинский курорт, но желающих улететь оказалось больше. Фото: katrin.tv1/instagram.com, Виктор Гусейнов

Что носить людям золотого возраста, чтобы выглядеть модно: разбор гардероба от стилиста

Как постареть сразу на 10, а то и 20 лет? Достаточно неправильно одеться! А ведь даже в золотом возрасте можно выглядеть стильно и современно. Вместе с челябинским стилистом Ольгой Тепляковой мы раскрыли секреты красивых образов для тех, кому за...

Выглядеть стильно можно в любом возрасте, и даже на небольшую пенсию! Фото: Артем КИЛЬКИН

Зоопсихолог объяснила, что чувствует кошка, пока хозяев нет дома

Помните шутку про то, что кошки думают, будто это мы живем в их квартирах? В этом есть доля правды. Мы пообщались с зоопсихологом и узнали такое…

Оказывается, как только вы уходите из дома у ваших пушистых питомцев наступает сончас. А потом они скучают по человеку. Как это проявляется? Да просто – они ложатся на наши вещи или пакостят, чтобы привлечь внимание. Совсем как дети.

Кстати, на КП-Челябинск сейчас проходит фотоконкурс. Отправляйте фото любимых питомцев. голосуйте и выигрывайте призы.

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