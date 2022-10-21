Четыре месяца ходила с трубками: в Челябинске женщине спасли печень с помощью сложной операции через проколы

Анастасия рада, что теперь живет как раньше. Фото: Дарья МАРКОВА

Анастасии Синтюшкиной из Магнитогорска 38 лет. У нее есть ребенок-подросток и любимая работа – женщина руководит компанией, которая занимается инженерно-сметным сопровождением. Но все это она чуть не потеряла, оказавшись на больничной койке.

В начале 2022 года у Анастасии начались приступы. Она сразу обратилась к врачу и узнала, что у нее камни в желчном пузыре. Нужно было оперировать, сами бы они не вышли.

− Операция простейшая, поэтому особого значения не придала. Обратилась по прописке в больницу. При удалении желчного пузыря мне перерезали печеночные протоки. Полтора месяце после этого лежала, не могла встать. Четыре месяца ходила с трубками − желчь отходила, потом ее закачивала. Я уже не надеялась, что смогу жить, как все обычные люди, рассказала КП-Челябинск пациентка.

Врач интересуется здоровьем пациентки. Фото: Дарья МАРКОВА

На животе у Анастасии остались большие шрамы. А врачи из Магнитогорска только пожали плечами и заявили женщине, что у нее строение организма необычное, поэтому так и получилось.

После двух операций, реанимации и четырех месяцев борьбы за жизнь Анастасия попала в челябинскую областную клиническую больницу.

− У Анастасии была стриктура желчных протоков: желчь не может оттекать из печени. Из-за этого человек становится желтого цвета. Даже к осени это не к лицу людям. Печень очень страдает из-за того, что в ней накапливается желчь. Все это может привести к циррозу, − рассказал заведующий хирургическим отделением №2 ЧОКБ Антон Ефремов.

Заведующий хирургическим отделением №2 ЧОКБ Антон Ефремов. Фото: Дарья МАРКОВА

Хирурги научились оперировать пациентов с повреждениями или нарушениями желчевыводящих путей, не делая огромные разрезы, а при помощи проколов. Во время операции медики делают несколько маленьких проколов и работают через них. А что происходит внутри, видят на нескольких экранах. Анастасию оперировали 5 часов, но зато сейчас она улыбается нам и говорит, что чувствует себя прекрасно.

Вместо огромного разреза делают маленькие проколы. Фото: Дарья МАРКОВА

− У меня было пять проколов всего. И послеоперационные последствия минимальные. На десятый день я сама села за руль автомобиля. Это просто невероятно! Шрамы остались, но очень маленькие, со временем они разойдутся. Антон Павлович, конечно, врач от бога. Таких людей бы клонировать, − смеется Анастасия.

Анастасия и врач. Фото: Дарья МАРКОВА

Самый большой разрез у Анастасии всего 1 сантиметр. Женщина рада, что обошлось «малыми жертвами», ведь во время прошлых операций ей итак исполосовали живот.

Пока таким способом в отделении прооперировали двух человек. Чаще удается вмешаться, пока все не стало настолько серьезно. А для этого очень важна диагностика:

− Желчекаменные болезни встречаются часто. У молодых женщин из-за беременности и желания выглядеть как можно стройнее. Во время диет желчь не выделяется, из-за этого появляются камни. А мужчины страдают из-за того, что не ходят вовремя на обследования. По сути каждому надо хотя бы раз в год делать УЗИ брюшной полости. Это безболезненно, не причиняет никакого вреда, но дает возможность выявить тяжелые заболевания на ранних стадиях.

Операция длилась пять часов. Фото: Дарья МАРКОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раздавило мангалом: в Челябинске двухлетнему ребенку чудом спасли пальчики (В Челябинске двухлетнему ребенку спасли пальцы, которые почти отрубило мангалом)

На маленькие пальчики — более 100 швов: в Челябинске ребенку спасли руку, которую зажевало в беговую дорожку (В Челябинске ребенку спасли руку, которую зажевало в беговую дорожку)

Жаловалась на слабость и боли в мышцах: челябинские врачи выявили у девочки редкое генетическое заболевание (В Челябинске врачи выявили у девочки редкое генетическое заболевание Тея-Сакса)

В Челябинске юному лыжнику, перенесшему ковид, удалили часть легкого и опухоль (Так подростку помогли вернуться в спорт)

Челябинские онкологи удалили у беременной женщины 10-сантиметровую опухоль рядом с маткой (После этого пациентка родила здорового ребенка)

Поставили двойную заплатку на сердце: в Челябинске провели редкую открытую операцию на остановленном сердце (Челябинские врачи провели сложную открытую операцию на остановленном сердце)

Заболело в груди и прошиб холодный пот: внимательные коллеги помогли спасти мужчину с инфарктом в Челябинской области (За 10 лет смертность от инфарктов в Челябинской области снизилась в три раза)

Онкобольному челябинцу провели уникальную трансплантацию собственных клеток костного мозга, ему пришлось похудеть на 20 кг (Военному из Челябинска пересадили собственные клетки костного мозга)

«Загадала на Новый год»: челябинке с неизлечимой болезнью пересадили печень (В Челябинске врачи провели пересадку печени 47-летней медсестре)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.