Как разрастается пригород Челябинска: в Западном построят жилье бизнес-класса и «стандарт+»

Стройка начнется уже в 2023 году. Фото: предоставлено КП-Челябинск, Валерий Звонарев

Поселок Западный в пригороде Челябинска продолжает разрастаться. Застройщики открыто признают: место перспективное. Рядом озеро, лес и от города недалеко. А на предыдущие заявления властей, что город не будет расширяться,компании уже не обращают внимания. В Челябинске ведь и так неплохо применяют комплексное развитие территорий, превращая бывшие промплощадки и старый жилфонд в новенькие квадратные метры. В Западном же спрос на жилье стабилен: дорогу расширили, школу и больницу поставили – остается строить. Тем более, когда земли реализует федеральная структура. В этом году застройщики анонсировали три новых микрорайона. Рассказываем, что и когда построят.

Инфографика: Сергей Зверев

«ТАКОГО ДЛЯ ЖИЛЬЯ ПОДОБНОГО КЛАССА ЕЩЕ ПРЕДЛАГАЛИ»

Новый микрорайон на участке площадью 6,4 га, который находится между «Конфетти» и «Вишневой горкой» (№1 на инфографике КП-Челябинск), начнут строить уже осенью этого года. Об этом КП-Челябинск рассказал управляющий-индивидуальный предприниматель ООО Специализированный застройщик «Авенюинвест»* Антон Буймов.

Застройщик сделает большой закрытый двор. Фото: предоставлено КП-Челябинск

— Планируется строительство трех больших домов разной этажности – 6 и 7 этажей. Это будет жилье класса «стандарт+» с интересными, улучшенными решениями, закрытым двором без машин – что сейчас очень востребовано рынком. Дома возведем таким образом, что внутри будет большой благоустроенный двор с ландшафтным дизайном, озеленением и освещением. Это удачно с точки проживания: полная безопасность для детей и красивый вид на территорию, — говорит Антон Буймов. — Я думаю, что решение, которое мы предложим для жилья подобного класса, еще не было в Челябинске.

Застройщик сделает большой закрытый двор. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Проект планируют завершить через год-полтора. Второй очередью построят школу. По словам представителя компании, образовательное учреждение предусмотрено проектом планировки этого земельного участка. К слову, жители Западного долгое время возили детей на учебу в город – кроме частной школы здесь не было ни одного образовательного учреждения. Первую – IT-гимназию – открыли только в январе 2023 года.

Первую школу в Западном открыли в начале года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Район будет насыщен социальной инфраструктурой. На нашем участке после строительства домов будет возводиться школа – ориентировочно в 2025 году. На соседнем – возводят новый детский сад. По сути, жители получат новый готовый район, — добавил Антон Буймов.

БИЗНЕС-КЛАСС НА БЕРЕГУ ШЕРШНЕЙ

Второй микрорайон тоже будет строить «Авенюинвест» - компания выиграла торги ДОМ.РФ и взяла в аренду «за долю» 45 участков площадью 25,6 га на 10,5 лет (№3 на инфографике КП-Челябинск). Как рассказал КП-Челябинск Антон Буймов, на территории тоже будет среднеэтажная застройка:

— С учетом удачного расположения участка – вид на Шершневское водохранилище, близость элитных поселков — планируем реализовать проект строительства жилья бизнес-класса. Позиционирование предопределяет сама локация. Уверен, что проект будет интересен, потому что мы видим большой спрос на жилье подобного класса в «Привилегии». Но мы разделим продуктовые матрицы, в итоге этот участок будет дополнять существующую концепцию. У нас есть опыт строительства жилья бизнес-класса – ЖК «Манхэттен». Используем лучшие его решения. Это будет жилье в красивом месте с благоустроенными местами общего пользования, выполненными по дизайн-проекту, с улучшенной отделкой. Кроме того, мы постараемся обыграть экологичность территории, включив экостиль.

Берег Шершней активно застраивается. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам Антон Буймов, у ДОМ.РФ уже есть разработанный проект планировки.

— Мы запросили проект. Оценим, примем решение – будем строить по нему или откорректируем. Договором КРТ такая возможность предусмотрена, — добавил управляющий «Авенюинвест». — Срок аренды участка – 10,5 лет, но мы, конечно, ориентируемся более короткий период. Точные сроки начала строительства пока непонятны, но проект не является на данный момент приоритетным.

СИЛА «ПРИТЯЖЕНИЯ»

Еще один большой участок застроит АПРИ «Флай Плэнинг» - к 2026-2027 гг. появится 500 тыс. кв. м. жилья на берегу Шершней рядом «Просторами». Мы уже писали подробно про новый микрорайон «Притяжение» (№4 на инфографике КП-Челябинск), который по задумке застройщика, станет местом притяжения челябинцев. Ведь рядом строится фанпарк с горками и аттракционами. По словам директора по маркетингу компании Владимира Пономарева, это будет переосмысление «Паркового премиум». Продажи стартуют уже в этом году, а первую очередь планируют сдать в 2024 году.

На участке применят успешные решения "Паркового премиум". Фото: "Парковый премиум"/vk.com

Кстати, «Флай плэнинг» застраивает еще один участок в Западном – прямо рядом со своей же «Привилегией» (№2 на инфографике КП-Челябинск). Как ранее сообщал застройщик, это будет продолжение поселка: часть – парковая зона, часть – жилая и коммерческая.

ВСЕ ПОСЕЛКИ ОБЪЕДИНИТ ЕДИНЫЙ ВЕЛОПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТ

Антон Буймов рассказал КП-Челябинск, что все микрорайоны в Западном планируют объединить единым велопешеходным маршрутом:

— Будет создан единый велопешеходный маршрут, по которому жители смогут передвигаться между микрорайонами – гулять по лесу и благоустроенным скверам, получать сервисы всех микрорайонов в шаговой доступности. Это совместный проект с застройщиками, который уже частично реализуется. Например, в «Вишневой горке», «Привилегии» есть тропа, в «Конфетти» строят сквер. В рамках предварительных переговоров мы получили согласие от всех застройщиков, увидели заинтересованность в интеграции всех поселков между собой и объединение в единый маршрут.

В прошлом году «Комсомолка» выпустила серию публикаций «Курс на Западный». В статьях мы подробно разбирали все плюсы и минусы жизни в пригородных поселках. Безусловно, место экологически чистое, на берегу водохранилища, но дороги и инфраструктура по-прежнему вызывают вопросы.

Улицу Худякова уже расширили, пытаясь таким образом решить проблему с пробками в час пик. Стало лучше Фото: Егор ИВЛЕВ

После расширения улицы Худякова, которая ведет к кольцу и повороту за поселок Западный, проблема с многокилометровыми пробками немного снизила градус напряженности, но не до конца. Возможно, ситуация изменится после продления Комсомольского проспекта. Но что точно – с такими огромными объемами стройки, поток машин меньше не станет – жителям ЖК все равно придется ездить на работу в город, даже если необходимость в доставке детей в школы (когда построят второй ОЦ) отпадет.

*Учредителем СЗ «Авенюинвест», по данным ДОМ.РФ, являются: СЗ «Экосити» (15%), Олег Паров (42,34%) и Евгений Нагаев (42,35%). СЗ «Экосити» известен проектами «Вишневая горка», «Женева», «Просторы».

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