Челябинский минздрав рассказал о состоянии пострадавших в драке в ОЦ №5

Скорая доставила парней в больницу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Разговоры о массовой драке в образовательном центре № 5 и не думают прекращаться. И пока силовики рассказывают, что грозит подозреваемым и обвиняемому, мы решили узнать, а что же с пострадавшими.

Источник КП-Челябинск в школе сообщил, что у одного из ребят была разбита голова. Источник в силовых структурах сообщал, что у ребят только сотрясение мозга и ушибы.

В региональном минздраве не стали раскрывать диагнозы пострадавших. Скорая забрала пострадавших парней, увезла в больницу, там им оказали помощь и отпустили домой.

— Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Необходимости в госпитализации не было, — сообщили КП-Челябинск в ведомстве.

Напомним, драка случилась 8 февраля в микрорайоне Парковый — инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, шестеро человек загнали в школу двоих, и принялись избивать их в тамбуре. Под руками у них были молотки. В какой-то момент один из участников драки достал пистолет. За этим всем наблюдал охранник школы — он не предпринял никаких действий, чтобы прекратить конфликт. Позже на место приехала полиция.

КП-Челябинск выяснила, из-за чего начался конфликт между подростками. Правда ли, что нападавшие — скинхеды, и уместны ли догадки о межнациональной розни? Подробности читайте в нашем материале.

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