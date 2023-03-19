Руки после туалета не помыли и пошли салат резать: Елена Малышева объяснила вспышку гепатита А в челябинском кафе

Не зря гепатит А называют болезнью грязных рук Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое молодых парней, загремевших в больницу с гепатитом А после обеда в челябинском кафе «Дархан», стали героями программы «Здоровье» Елены Малышевой.

— Эта болезнь заслуживает того, чтобы о ней рассказать, — отметила Елена Малышева, приведя в пример случаи в Нижневартовске, в школе Магнитогорска и совсем вопиющую историю в Челябинске, где слегли 50 человек и все они кушали в одном кафе.

— По факту заражения гепатитом А возбуждаются уголовные дела. Проверяются пункты общественного питания, — отметила Елена Малышева.

Дима и Паша удивили Елену Малышеву тем, что всего лишь ели салат и пили компот.

— Зачем молодые парни в кафе ходят? Чтобы поесть салат и попить компот, — отметила телеведущая.

Грешат на салат — так он готовится без термической обработки. Стало плохо только через несколько дней: слабость, высокая температура, потом близкие заметили, что у ребят пожелтели сначала глаза, потом кожа. А дальше — скорая капельницы, лечение. Оказалось, что соседи по палате тоже ходили в то кафе.

В студию также пригласили эпидемиолога, профессора Михаила Михайлова — он занимался исследованием вспышки в Челябинске. Он также считает, что заражение пошло через салат.

— Вирус гепатита А содержится в большой концентрации в фекалиях человека. А заболеть человек может когда к нему попадает несколько штук вируса, — отметил Михаил Михайлов.

— На что нам намекает доктор? Что кто-то из тех, кто резал салат, выделил вирус. И так как у нас есть такой путь фекально-оральный: попу вытирали, руки не вымыли и пошли салат резать, — заключила Елена Малышева.

Предотвратить вспышку гепатита помогает вакцинация. У нас она записана в национальный календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям. В телепередаче привели пример: в Тыве 5 лет назад привили детей и подростков, после чего заболеваемость снизилась до нуля.

— Вакцинация, которая была проведена в Челябинске, позволила прекратить распространение гепатита А, — рассказал Михаил Михайлов.

Он также добавил: переболевшие приобрели иммунитет на всю жизнь.

— Поздравляю! Теперь хотя бы гепатита А у вас не будет, — отметила в заключение Елена Малышева.

Кафе по-прежнему закрыто. Фото сделал вчера наш корреспондент Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Напомним, о вспышке гепатита А стало известно в новогодние каникулы. Жители Челябинска, которые еще в конце декабря обедали в кафе «Дархан», стали обращаться к медикам с одинаковыми симптомами. После этого к делу подключился Роспотребнадзор и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Судебные приставы закрыли «Дархан» на 2 месяца, вслед за ним — кафе «Аян». В начале марта пломбы были сорваны. Но для посетителей заведение по-прежнему закрыто.

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